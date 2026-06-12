مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية بشأن النووي ومضيق هرمز وتخفيف العقوبات

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تتضمن فتح مضيق هرمز فورًا وتخفيف العقوبات ووقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع详细的 خطة للتعامل مع اليورانيوم المخصب الإيراني، لكن أي خطوات عملية تتطلب اتفاقًا ثانيًا أكثر تفصيلًا.

تنص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي يتوقع أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القادمة، على الفتح الفوري ل مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور، وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بما يتناسب مع التزامها بتعهداتها، وفقًا لدبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي رفيع المستوى.

كما تمدد المذكرة وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما في ذلك بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وخلال هذه الفترة ستُجرى مفاوضات بشأن الملف النووي. يتضمن نص الاتفاق خطة للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لكن أي خطوات عملية تتعلق ببرنامجها النووي ستتمد على التوصل إلى اتفاق ثان أكثر تفصيلًا بين الطرفين. وصف الرئيس ترامب الاتفاق بأنه أنهى الحرب مع إيران، ووصفه بالصفقة الرائعة، مؤكدًا حصول الولايات المتحدة على كل ما أرادته من إيران.

وقال دبلوماسيSync من إحدى الدول الوسيطة، الذي راجع بنود النسخة الحالية من المذكرة، إن "الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن نص الاتفاق"، لكنه أقرّ بأن الموافقة النهائية لا تزال مطلوبة. حتى مساء الخميس، كان كبار المسؤولين الإيرانيين قد وافقوا على الاتفاق، لكنه لم يحصل بعد على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. بينما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران "لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي".

وقد صرّح البيت الأبيض عدة مرات خلال الشهرين الماضيين بأن الاتفاق بات وشيكًا، إلا أن المحادثات انهارت في كل مرة. وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي ليلة الأربعاء بعد ساعات من المحادثات بين الوسيط القطري علي الذوادي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقًا لدبلوماسيين اثنين من الدولتين الوسيطتين ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. وخلال المحادثات في طهران، تحدث الذوادي هاتفياً عدة مرات مع مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

بحسب مذكرة التفاهم، ستلتزم إيران بعدد من الخطوات في المجال النووي، أولها عدم امتلاك أسلحة نووية وحل الأزمة المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن ترامب وافق على أن أحد خيارات حل هذه المسألة هو تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب إلى مستوى داخل إيران نفسها، تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة.

لن تُتخذ أي خطوات عملية بشأن البرنامج النووي إلا بعد التوصل إلى اتفاق آخر أكثر تفصيلاً، وهو هدف غير مؤكد نظراً للصعوبات التي برزت حتى في المفاوضات الأقل تخصصاً بشأن مذكرة التفاهم. في المقابل، تنص مذكرة التفاهم على الفتح الفوري لمضيق هرمز دون رسوم عبور، والعودة إلى مستويات الشحن ما قبل الحرب في غضون 30 يوماً، وفي المقابل سيتم رفع الحصار الأمريكي.

ومن المتوقع أن تحصل إيران على إعفاء مؤقت من العقوبات يسمح لها ببيع النفط لمدة 60 يوماً بعد فتح المضيق، وهي خطوة من شأنها أن تدرّ عائدات حيوية لطهران. وسيتم توسيع نطاق تخفيف العقوبات إذا أوفت إيران بالتزاماتها في الخطوات الأولية وأظهرت "حسن نية" خلال المفاوضات اللاحقة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النص يتضمن شرحًا مفصلًا لمصير مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة في الخارج.

وتصر إيران على ضرورة استلام جزء من الأموال فور توقيع الاتفاق المبدئي، بينما تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال على مراحل ووفقًا للوفاء بالالتزامات. وفي الأيام الأخيرة، ناقشت الولايات المتحدة وإيران وقطر آلية تسمح لإيران بالوصول إلى بعض أموالها المجمدة في قطر لشراء سلع إنسانية كالغذاء والدواء. ومن المتوقع أن يُطلق على الاتفاق، الذي中型ت فيه قطر وباكستان، اسم "اتفاق إسلام آباد" إذا وافق الطرفان في نهاية المطاف على توقيعه





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