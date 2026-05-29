مراد مكرم يعلق على تشكيل المنتخب الوطني أمام روسيا في الودية

علق الفنان مراد مكرم على تشكيل المنتخب الوطني أمام روسيا في الودية التي جمعتهم بالأمس ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم . وقال مراد مكرم في حسابه على فيسبوك: "علشان فيه ناس فهمت غلط وناس بتصطاد في الميه العكره انا أشجع منتخب بلدي أيا كان مين بيلعب بس طبيعي اتسائل لما المنتخب يبتدي ب ٧ لاعبين من فريق واحد ومستواهم ماكانش أفضل حاجه الموسم ده.

تابع مراد مكرم: "ومش موضوع أهلي وزمالك ،يعني لو السبعة من سيراميكا مثلا وهو رابع الدوري برضه هستغرب، ولو ال٧ من الزمالك والزمالك كان وحش الموسم ده برضه هتسائل فهمتوا؟

الفوز رقم 18 في مشوار حسام حسن ونجح المدير الفني لمنتخب مصر في الوصول إلى الفوز رقم 18 خلال قيادته للفراعنة، بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة حتى الآن. حقق المنتخب تحت قيادته 18 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و4 هزائم فقط، في أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني والتطور الملحوث في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

مواجهة قوية أمام البرازيل ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه المنتخب استعدادًا للمونديال. وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري أمام أحد أقوى منتخبات العالم، كما يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية.





