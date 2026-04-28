مرتبات مايو 2026: موعد الصرف، الزيادات الجديدة، وتأثيرها على عيد الأضحى

كل ما تحتاج معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، الزيادات الجديدة في الأجور، وتأثيرها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى توقعات حول تزامن الصرف مع عيد الأضحى.

يترقب ملايين الموظفين في مصر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، مع تساؤلات حول ما إذا كان الصرف سيسبق عيد الأضحى أم يليه. هذا الاهتمام يأتي في ظل القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة ب زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور ، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير مواعيد صرف الرواتب، مما أثار المزيد من التساؤلات حول الجدول الزمني المحدد للصرف. أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ في التاسع عشر من مايو 2026، مع تطبيق جدول زمني منظم لكل جهة حكومية. سيتم إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في بداية يوم الصرف، بهدف تخفيف الضغط على أماكن الصرف وتسهيل وصول الموظفين إلى مستحقاتهم دون ازدحام.

هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة شاملة لوزارة المالية لتخفيف الأعباء المالية على العاملين، خاصة مع اقتراب المواسم والإجازات الرسمية وزيادة الالتزامات الشهرية. وتوفر الوزارة عدة وسائل لصرف المرتبات، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، لتلبية احتياجات جميع الموظفين وتسهيل عملية الصرف. بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن بدء تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد.

تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه مصري شهريًا، بالإضافة إلى علاوات وحوافز مالية لمختلف فئات العاملين بالدولة. وقد تم تخصيص 100 مليار جنيه إضافية في الموازنة الجديدة لدعم الأجور. هذا يعني أن مرتبات شهر مايو 2026 ستصرف بالقيم الحالية، بينما ستطبق الزيادة الجديدة على رواتب شهر يوليو. وقد تم تحديد جدول جديد للحد الأدنى للأجور بعد الزيادة، مع تحديد فئات المستفيدين من الزيادة، بما في ذلك العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والمعلمين، والأطباء، والتمريض، وغيرهم.

كما أقرت الحكومة حافزًا إضافيًا بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بالإضافة إلى زيادات خاصة للمعلمين والكوادر الطبية. ويتساءل الكثيرون حول تزامن صرف مرتبات مايو مع عيد الأضحى، ولكن من المتوقع أن يبدأ صرف المرتبات في التاسع عشر من مايو، قبل حلول عيد الأضحى في نهاية الشهر، مما يتيح للموظفين فرصة لشراء مستلزمات العيد. هذه التطورات تثير تفاؤلًا بين الموظفين وتساهم في تحسين أوضاعهم المالية





