مرحاض روبوتي ذكي يقضي على الحاجة إلى استخدام يديك في التنظيف

شركة صينية تكشف عن مرحاض ذكي ذاتي التشغيل يجنب المستخدمين ملامسة المرحاض التقليدي، ويعود تلقائيًا للشحن والتفريغ، بأسعار تصل إلى 13 ألف دولار

يتناول المقال ابتكارًا تكنولوجيًا جديدًا في مجال المراحيض الذكية، حيث كشفت شركة يويобان الصينية خلال معرض شنغهاي الدولي لرعاية المسنين عن مرحاض روبوت ي ذاتي التشغيل بالكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحمل اسم شياوبان.

يتميز هذا المرحاض بقدرته على التنقل autonomously في المنازل وتجنب العوائق باستخدام تقنية الليدار ثلاثية الأبعاد، ثم العودة تلقائيًا إلى محطة الشحن والتصريف المتصلة بنظام الصرف الصحي. بعد التفريغ، يقوم بتنظيف نفسه بالماء والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على معالجة الروائح عبر فلاتر الفحم النشط. يتوفر حاليًا في الصين بسعر 13 ألف دولار، وهو مؤشر على تطور تكنولوجيا الرعاية المنزلية.

يتضمن النص أيضًا إشارة إلى أخبار أخرى عن رياح نشطة تضرب 7 أقاليم في مصر وأتربة تحاصر القاهرة، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول التفاوض مع إيران، وطرق سداد مقدم الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي بالغردقة بفائدة 12%





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مرحاض ذكي روبوت ذكاء اصطناعي تكنولوجيا الرعاية الصحية ابتكار صيني

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