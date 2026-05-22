مرحلة المراهقة: تمرد المراهقين وعلامات وجوده

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن مرحلة المراهقة تُعد من أكثر المراحل العمرية حساسية وتأثيرًا في تكوين شخصية الأبناء، موضحًا أنها تشهد تغيرات نفسية وسلوكية كبيرة قد تدفع بعض المراهقين إلى التمرد والرغبة في الاستقلال عن الأسرة. علماء النفس يطلقون على مرحلة المراهقة وصف «المرحلة الملتهبة» أو «المرحلة النارية»، بسبب التغيرات النفسية والعصبية التي يمر بها الأبناء خلال هذه الفترة.

المراهق يبدأ في تكوين شخصية مستقلة، ويصبح أكثر تأثرًا بجماعة الأصدقاء والنماذج المشهورة في المجتمع، أكثر من تأثره بالأسرة، وهو ما ينعكس على سلوكياته وطريقة تفكيره. التمرد لدى المراهق لا يقتصر فقط على تغيير الأفكار أو السلوكيات، بل يمتد إلى الرغبة في اتخاذ قرارات مستقلة والشعور بالحرية، وهو جزء طبيعي من تطور الشخصية في هذه المرحلة العمرية.

هناك علامات واضحة قد تشير إلى وجود تمرد زائد أو مشكلة لدى المراهق، من بينها التغير المفاجئ في طريقة الملابس أو تصفيف الشعر، والعناد المستمر، وارتفاع نبرة الصوت، والسلوك العدواني، بالإضافة إلى تراجع المستوى الدراسي والتأخر الأكاديمي. الذكور غالبًا ما يكونون أكثر ميلًا للتمرد، إلا أن الفتيات أصبحن أيضًا أكثر تعبيرًا عن الاستقلالية مقارنة بالسنوات الماضية. بعض الأخطاء الأسرية قد تزيد من حدة تمرد الأبناء، مثل التهميش، أو غياب الحوار، أو المقارنات المستمرة بين الأبناء.

المراهق يحتاج إلى الشعور بالتقدير والثقة والدعم النفسي داخل المنزل. بناء جسر من الثقة والحوار بين الأسرة والأبناء خلال مرحلة المراهقة مهم، مع ضرورة احترام مشاعرهم وعدم التقليل من آرائهم أو السخرية من اختياراتهم، حتى وإن كانت غير ناضجة في بعض الأحيان





