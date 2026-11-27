الأمين العام لاتحاد عمال مصر يشارك في مؤتمر أسوان تحت رعاية الجمل، مؤكدًا أن العمل النقابي رسالة وطنية لتعزيز الإنتاج والدفاع عن حقوق العمال.

أكد المهندس عيد مرسال ، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال في مصر، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يمثلون كتلة واحدة موحدة تدعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقطع النظر عن الظروف المحيطة. جاء هذا التأكيد الصريح خلال تصريحات خاصة له لبوابة أخبار اليوم، وذلك بالتزامن مع مشاركة حاشدة في المؤتمر العمالي الموسع الذي استضافته محافظة أسوان للتعبير عن التضامن الوطني.

تأكيد وحدة الصف العمالي في أسوان

قام الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة أسوان بتنظيم المؤتمر العمالي الموسع، الذي عقد في قاعة المؤتمرات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية المعروفة باسم "كيما". حضر هذا الحدث المهم حضورًا مكثفًا من مختلف القطاعات، بما في ذلك القيادات النقابية والسياسية والعسكرية والدينية والتنفيذية. كما شاركت في المؤتمر ممثلو النقابات العامة واللجان النقابية، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العمالية وعدد كبير من عمال المحافظة الذين أعربوا عن تلاحمهم مع الوطن.

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أهداف المؤتمر ودور اللجان النقابية

تحدث المهندس عيد مرسال بوضوح حول أهمية رفع مستوى الوعي الوطني والنقابي في المرحلة الحالية، مشددًا على أن العامل المصري هو الركيزة الأساسية للإنتاج وأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوعي القوي يعتبر حائط الصد الأول الفعال ضد الشائعات ومحاولات التشكيك التي تهدف إلى بث الإحباط بين صفوف العاملين. وأكد مرسال أن دعم الدولة لا يكتفي بالمواقف والكلمات فحسب، بل يجب أن يتجسد فعليًا من خلال عمل جاد وانضباط صارم داخل مواقع العمل المختلفة.

المشاركة المجتمعية والاستقرار الاقتصادي

أشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن زيادة الإنتاج وتحسين جودته يمثلان ضرورة وطنية واقتصادية حتمية. وقال إن تحسين الأداء الإنتاجي يعد من أهم المسارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما يعزز من ثقة المواطنين في مسارات التنمية المستقبلية. ولفت الانتباه إلى أن مسؤولية التنظيم النقابي لا تقتصر فقط على الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، بل تمتد لتشمل المشاركة الفعالة في بناء الوعي الوطني والمجتمعي.

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تجديد الدماء وتعزيز الانتماء الوظيفي

أكد المهندس عيد مرسال أن نجاح اللجان النقابية يرتبط بشكل مباشر بقدرتها على الاستماع إلى مشكلات العمال الحقيقية والتعبير عن مطالبهم بدقة. ووصف اللجان بأنها الحلقة الوصل الأساسية بين العامل والمؤسسة، مشيدًا بالجهود المبذولة لحل هذه المشكلات من خلال القنوات القانونية والمؤسسية لتحقيق التوازن المطلوب. كما شدد على أهمية الاهتمام بالمرأة العاملة والشباب، وإتاحة الفرصة الكافية أمام الكوادر النقابية الجديدة للمشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية.

حضور قيادي رفيع وتكامل أدوار مجتمعية

شهد المؤتمر حضورًا لافتًا لعدد من الشخصيات القيادية المرموقة، بما في ذلك عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء أركان حرب أسامة الجمال، الخبير العسكري والاستراتيجي. كما ضم الحضور النائب مجد الدين حسيبو، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة ومجلس إدارة شركة كيما. وقد استهلت الفعاليات بالسلام الوطني ووقفت دقيقة حداد، لتتوالى بعدها كلمات الترحيب التي أكدت على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعاون.