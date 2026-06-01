مرسيدس تكشف عن AMG GT 4-Door الكهربائية الجديدة بقوة 1150 حصان

تعرف على مواصفات وسعر السيارة الكهربائية الجديدة من مرسيدس AMG، التي تدمج أداءً عاليًا مع design عصري وتقنيات مبتكرة.

أطلقت شركة مرسيدس -Benz الجديدة AMG GT 4-Door الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، بتصميم حديث وجذاب. تعتبر هذه السيارة قمة التطور في سيارات الأداء من ماركة AMG، حيث تعتمد على منصة AMG.

EA المتخصصة للسيارات الكهربائية. من الناحية التقنية، تحصل السيارة على قوتها من محرك كهربائي بقوة 1150 حصان، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.1 ثانية فقط، مع عزم دوران يبلغ 2000 نيوتن/متر. كما زودت ببطارية بسعة 106 كيلوواط/ساعة تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 700 كم بشحنة واحدة، ويمكن شحنها بسرعة لتوفير مدى يزيد عن 400 كم خلال 5 إلى 10 دقائق فقط.

من الناحية التصميمية والتقنيات الداخلية، hodت AMG GT 4-Door بشاشات رقمية متطورة منها شاشة عدادات مقاس 10.2 بوصة وشاشة وسائط تفاعلية مائلة مقاس 14 بوصة. ولتعويض غياب صوت المحرك التقليدي، زودت السيارة بنظام صوتي اصطناعي يحاكي هدير محركات 8 سلندر، مما يوفر تجربة صوتية رياضية مميزة. كما تضم عناصر تحكم مستوحاة من سباقات الفورمولا 1، ونظام AMG Race Engineer للتحكم في الجر والتوجيه،這一 النظام يساعد السائق على تكييف أداء السيارة مع ظروف القيادة المختلفة.

من حيث الأسعار، تتوفر السيارة في السوق السعودي بفئتين: الفئة الأولى بسعر 677 ألف ريال سعودي، والفئة الثانية بسعر 907 ألف ريال سعودي. تأتي هذه السيارة كإضافة قوية للمشترين الباحثين عن سيارة سيدان كهربائية فاخرة ذات أداء استثنائي، حيث تجمع بين التصميم الرياضي، المساحة الداخلية المريحة، والتقنيات المتقدمة، مما يعزز مكانة مرسيدس في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة





