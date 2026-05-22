مركز ومدينة مرسى مطروح تنظم حملة توعية لمحلات الجزارة وأماكن تجمعات بيع الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

مركز ومدينة مرسى مطروح نظم حملة توعية لمحلات الجزارة وأماكن تجمعات بيع الماشية بأنواعها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع كيان رواد شباب المحافظات الحدودية بمطروح، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح. تم وضع ملصقات على محلات الجزارة توضح كيفية التخلص من الجلود في الشارع وحظر إلقاء أي مخلفات ناتجة عن عمليات الذبح في شبكات شنايش الأمطار، وذلك لتفادي للانسدادات وظهور مياه بالشوارع التي تلحق الضرر بالبيئة والمواطنين أنفسهم.

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، عن تنظيم حملة توعية لمحلات الجزارة بوسط المدينة وأماكن تجمعات بيع الماشية بأنواعها بمنطقة علم الروم بمناسبة قربوعلى رأس الحملة، وضع ملصقات على محلات الجزارة توضح وتشرح فيها حول كيفية التخلص من الجلود في الشارع وحظر إلقاء أي مخلفات ناتجة عن عمليات الذبح في شبكات شنايش الأمطار، تفادياً للانسدادات وظهور مياه بالشوارع التي تلحق الضرر بالبيئة والمواطنين أنفسهم.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة تندرج ضمن منظومة متكاملة من أنشطة التوعية التي جرى تنظيمها خلال الفترات السابقة وخطة عمل خلال الفترة المقبلة لقسم التوعية بالتعاون مع الكيانات الشبابية المحبة لوطنها، بهدف نشر التوعية بين المواطنين ضد السلوكيات السلبية في المجتمع بشكل عام، والتوعية قبل عيد الأضحى المبارك حفاظاً على البيئة والصحة العامة وضمان عدم انتشار القمامة والروائح الكريهة بالتخلص الآمن للمخلفات في الأماكن المخصصة لها.

وناشد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح المواطنين وأصحاب محلات الجزارة خلال عيد الأضحى المبارك على أهمية التعاون مع جهاز النظافة بالتخلص الآمن من مخلفات الذبح، ومنع إلقاء الدماء والاستفادة من الجلود بالتبرع لجهات تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بدلاً من إلقائها في الشوارع، هي والمياه الناتجة عن الأضاحي في شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة.





