مركز دنشواي الثقافي ينظم ورشة حكي تفاعلية لتلاميذ مدرسة الشهيد وليد أبو عدس

نظم مركز دنشواي الثقافي تحت رعاية وزارة الثقافة ورشة حكي تفاعلية لـ70 تلميذا من مدرسة الشهيد وليد أبو عدس، بهدف تسليط الضوء على دور العلم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

في إطار الاحتفال باليوم العالمي من أجل السلام والتنمية ، نظم مركز دنشواي الثقافي التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، ورشة عمل تفاعلية متخصصة. جاء هذا النشاط الثقافي تحت رعاية وزارة الثقافة ، واستهدف تلاميذ مدرسة الشهيد وليد أبو عدس الابتدائية الواقع مقرها في منطقة دنشواي. وقد جاءت الورشة استجابة لخطة الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية.

تفاصيل ورشة العمل التفاعلية

حملت الورشة عنوان "دور العلم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة"، حيث كان المحاضر الرئيسي فيها عمرو شرشر، مدير مركز دنشواي الثقافي. وقد شارك في هذه الجلسة نحو 70 تلميذا وتلميذة، وسط تفاعل كبير وحماس ملحوظ من جانب الحضور. ركزت الورشة على أهمية العلم كركيزة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار، بالإضافة إلى دوره في التنمية المستدامة.

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أهداف الورشة التعليمية والثقافية

استهدفت الورشة تسليط الضوء على العلم باعتباره مفتاحا رئيسيا للخروج من دائرة الفقر، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي. كما تناولت المحاضرة الدور التحفيزي للعلم في دفع عجلة النمو، وتشجيع الابتكار والإبداع داخل المجتمع. وتسعى الورشة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات من خلال نشر المعرفة العلمية بين أجيال المستقبل.

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الدور الاجتماعي للعلم في بناء التماسك

تناولت الورشة الدور الحيوي للعلم في بناء وتنمية التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع المحلي. وأكد المشاركون أن التعليم يساهم بشكل مباشر في خلق بيئة مستقرة تدعم قيم السلام. كما تم التركيز على كيفية استخدام المعرفة كأداة فعالة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتحقيق الانسجام بين مختلف فئات المجتمع.

التفاعل الإيجابي للحضور والتلاميذ

شهدت الورشة مشاركة فعالة من قبل التلاميذ الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالموضوعات المطروحة للنقاش. وقد أظهر الحضور حماسا ملحوظا تجاه محتوى الورشة الذي يجمع بين الجوانب الثقافية والاجتماعية. وقد ساهم هذا التفاعل في تحقيق الأهداف المرجوة من النشاط الثقافي، وهو تعزيز الوعي بأهمية العلم في حياة الأفراد والمجتمعات.