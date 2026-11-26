مركز دبي المالي العالمي يطلق تقرير 2026 حول آفاق القطاع المالي، مشدداً على تبني الذكاء الاصطناعي، نمو الشركات، والركائز الخمس للتنافسية العالمية.

أصدر مركز دبي المالي العالمي ، اليوم، تقريره الرابع والأخير ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي" للعام 2026، تحت عنوان "آفاق"، ليضع إطاراً عصرياً وشاملاً لتقييم تنافسية المدن العالمية. يركز هذا التقرير التحليلي بشكل أساسي على خمس ركائز متكاملة ومترابطة تشكل العمود الفقري للتنافسية الاقتصادية الحديثة، وهي: سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المادية والرقمية، والعمق المالي، ورأس المال البشري،以及 السمعة و الحوكمة. ويؤكد التقرير أن إمارة دبي توفر مجموعة واسعة من المزايا الاستراتيجية التي تشجع الشركات متعددة الجنسيات على اختيارها مقراً رئيسياً لأعمالها، مما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد. وتسعى المنصة المالية الكبرى، من خلال هذا التقرير الأخير، إلى تعريف المستثمرين وصانعي السياسات بالتحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وكيف تتفاعل مختلف العوامل المؤسسية والتقنية لتشكل بيئة جاذبة للcapital الدولي.

الركائز الخمس للتنافسية العالمية

يستعرض التقرير تفاصيل نموذج التنافسية من خلال التركيز على خمس ركائز أساسية، مستخدماً أمثلة واقعية لمدن عالمية تتفوق في كل ركيزة على حدة. فقد برزت مدينة أوستن في الولايات المتحدة كنموذج عالمي لسهولة ممارسة الأعمال، في حين سلط التقرير الضوء على مدينة بوسان فيما يتعلق بأهمية العمق المالي وقوة السيولة في الأسواق. ومن ناحية أخرى، تم تمييز مدينة بنغالور في الهند كمرجعية عالمية في مجال رأس المال البشري والكفاءات المتخصصة، بينما تجسد مدينة لوكسمبورغ الدور المحوري للحوكمة الفعالة في تعزيز السمعة المؤسسية وموثوقية الاستثمار. ويؤكد التقرير أن هذه الركائز الخمس لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل تشكل منظومة متكاملة ومتداخلة. وبناءً على ذلك، فإن تحقيق قدرة تنافسية مستدامة على المدى الطويل يتطلب من الحكومات والجهات الرقابية القيام باستثمارات متسقة ومنسقة في جميع هذه الجوانب بشكل متزامن. هذا النهج الشامل يضمن أن لا يكون النمو قائماً على عامل واحد هش، بل على أساس متين يتكامل فيه التنظيم الجيد مع البنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة، مما يخلق بيئة أعمال مرنة وقادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.

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نمو الشركات وحوكمة المؤسسات

في ظل جهود مركز دبي المالي العالمي الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز عالمي للثروات، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز عتبة الـ 10,000 شركة خلال عام 2026، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي. هذا الرقم يعكس ثقة متزايدة في البيئة الاستثمارية لدبي، والتي تُعد سوقاً رائدة في قطاع الخدمات المصرفية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما تبرز الإمارة بفرص نمو واعدة في قطاعات حيوية مثل التأمين، والأسواق الخاصة، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، مما يجعلها وجهة استراتيجية للشركات التي تسعى للتوسع الإقليمي والعالمي.

وتوفر دبي لمجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات نظام حوكمة يتسم بالشفافية والوضوح، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة قضائية قائمة على مبادئ القانون العام من خلال مركز دبي المالي العالمي. ويحتل مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية مرتبة هامة للإمارات، حيث تحتل الدولة المرتبة 36 من بين 143 دولة حول العالم، والمرتبة الأولى إقليمياً. هذه البيانات تعزز اليقين المؤسسي، وهو عامل حاسم للشركات التي تقيم استثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن لهم بيئة قانونية مستقرة تحمي حقوق المستثمرين وتسهل عمليات التحكيم والنزاعات التجارية.

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الذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الحديثة

شهدت نسبة تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 33 بالمئة في عام 2024 إلى أكثر من 50 بالمئة في عام 2026. هذا التحول الكبير مدفوع بوجود بنية تحتية سحابية راسخة وممرات رقمية عالية السعة على مستوى المنطقة، تتيح للمؤسسات معالجة البيانات الضخمة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة بكفاءة عالية. يؤكد التقرير أن جودة البنية التحتية الرقمية أصبحت عاملاً حاسماً في القدرة التنافسية، مع التركيز على توفر شبكات آمنة وعالية السرعة ومراكز بيانات مرنة تدعم التبني السريع للتقنيات الناشئة.

يهدف مركز دبي المالي العالمي إلى بناء مركز مالي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي وجاهز لمواكبة احتياجات المستقبل، وذلك من خلال دمج قدرات تقنية متقدمة في عملياته وأنظمته. يشير التقرير أيضاً إلى أن المدن التي تستثمر في تطوير بنية تحتية جديدة، لا سيما تلك القادرة على دمج الأنظمة الرقمية والبنية التحتية المرنة مناخياً، تتمتع بميزة تنافسية في مراحل التأسيس الأولى. هذه التحولات تبرز القدرات التكنولوجية كعامل رئيسي يركز عليه المستثمرون عند تقييم المواقع المحتملة لاستقرار عملياتهم التشغيلية، مما يعزز من قيمة دبي كوجهة للتقنية والابتكار.

رأس المال البشري والموارد البشرية المتخصصة

سجلت دولة الإمارات تقدماً سريعاً قلص الفجوة بينها وبين المملكة المتحدة في التصنيفات العالمية المتعلقة بالكفاءات عالية المهارة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي. فقد أصدرت دبي أكثر من مليون تصريح إقامة جديد في النصف الأول من عام 2026 وحده، مما يعكس الجذب القوي للأعباء والمواهب العالمية. ساهمت الأطر التنظيمية التي تخول الحصول على تأشيرات طويلة الأمد في ترسيخ مكانة الإمارة كموطن دائم لقادة الرأي والمتخصصين في مجالات حيوية، مما يضمن تدفقاً مستمراً للرؤوس البشرية المؤهلة التي تدعم النمو الاقتصادي.

يؤكد التقرير أن الدعم المالي لم يعد العامل الوحيد الذي تستند إليه الشركات عند اختيار مواقع أعمالها، حيث باتت تولي اهتماماً أكبر للوائح التنظيمية المتقدمة وكفاءة العمليات. وتسلط هذه التحولات مجتمعة الضوء على توافر الكفاءات واليقين المؤسسي والقدرات التكنولوجية بوصفها عوامل مهمة تركز عليها الشركات عند تقييم دبي كمقر رئيسي طويل الأمد لعملياتها التشغيلية. الشركات التي تدخل السوق والشركات العاملة ضمن منظومتنا على مستوى عالمي تؤكد أن تركيزها ينصب على وجود إطار قانوني موثوق وبنية تحتية عالية الجودة وسهولة الوصول إلى رأس المال البشري، وهذا ما يعكسه التقرير الأخير ضمن سلسلة تقارير "مستقبل".