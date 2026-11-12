مركز معلومات تغير المناخ يوجه توصيات عاجلة للمزارعين خلال شهر "هاتور"

مركز معلومات تغير المناخ يصدر تعليمات فورية للمزارعين لحماية المحاصيل من التقلبات الجوية في شهر هاتور، مع تفاصيل دقيقة للقمح والفواكه والخضروات.

وجه مركز معلومات تغير المناخ سلسلة من التوصيات الزراعية العاجلة للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التكيف مع الظروف الجوية المتغيرة التي يشهدها شهر هاتور. يركز هذا التوجيه على أهمية الالتزام بالمعاملات الزراعية الدقيقة التي تتناسب مع كل محصول، والاستعداد الجيد لتأثيرات الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى الفارق الكبير في المعدلات الحرارية بين نهار اليوم وليله. يأتي هذا الإجراء كخطوة وقائية لضمان استمرارية الإنتاج وحماية المحاصيل من المخاطر البيئية المحتملة.

تغير المناخ وتأثيره على النمو الزراعي

أكد مركز معلومات تغير المناخ أن شهر هاتور يمثل مرحلة حاسمة ومهمة جداً في تحديد مسار الموسم الزراعي القادم. وشدد على أن الالتزام بخدمات التربة الجيدة، فضلاً عن التدخل الوقائي المبكر، يسهم بشكل مباشر في حماية المحاصيل من الأمراض، ويحسن من معدلات الإنتاجية الكلية، ويحافظ على العائد الاقتصادي للمزارعين. وأشار التقرير إلى أن خريف العام الحالي يشهد أجواء أقرب إلى الشتاء مقارنة بالمواسم السابقة، وهو ما ينعكس سلباً إيجاباً على نشاط الجذور وامتصاصها للعناصر الغذائية ومعدلات النمو العامة للنباتات.

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تعليمات القمح والفول البلدي والكتان

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور فؤاد فهيم، على ضرورة التزام مزارعي القمح بـ"الخريطة الصنفية" المعتمدة، مع الالتزام بزراعة المحصول على المصاطب واستخدام التقاوي المعتمدة فقط. وحذر من تأخير رية المحاياة عن الفترة المحددة التي تتراوح بين 22 إلى 25 يوماً من تاريخ الزراعة، مؤكداً على السرعة في الانتهاء من عمليات الزراعة ومكافحة الحشائش مبكراً لضمان صحة المحصول. وبالنسبة للفول البلدي، أوصى بسرعة الانتهاء من الزراعة في الوجه البحري، والتركيز على التسميد الفوسفاتي في المراحل الأولى، مع مراقبة دقيقة للإصابة بالمنّ والندوة العسلية والتبقعات.

كما نصح مزارعي الكتان بالالتزام الصارم بمواعيد الزراعة المناسبة، ولا سيما النصف الأول من شهر نوفمبر، واستخدام آلات التسطير الحديثة لضمان توزيع متساوٍ للنباتات. وتم توجيه نصائح إضافية بإضافة السوبر فوسفات والكبريت الزراعي أثناء تجهيز الأرض، بينما أكد أهمية عدم تأخير حش البرسيم والحلبة الحالية لإنهائها مبكراً مما يساعد النباتات على استعادة نشاطها، مع الاهتمام بالتسميد الفوسفاتي للزراعات الحديثة.

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إدارة بنجر السكر وخضروات الشتاء

فيما يخص بنجر السكر، أوصى المركز باستمرار التسميد الآزوتي حتى يصل المحصول إلى عمر 90 يوماً، ثم الانتقال تدريجياً إلى التسميد بالبوتاسيوم حتى عمر 130 إلى 140 يوماً. وأشار إلى أهمية عنصر البوتاسيوم خلال هذه الفترة لدوره الكبير في دعم عمليات تخزين السكر، مع اختيار مصادر التسميد المناسبة وفقاً لعمر المحصول واحتياجاته، ومتابعة مرض التبقع السركسبوري. وبالنسبة للبطاطس الشتوي، شدد على خفض معدلات التسميد الآزوتي مع زيادة نمو المجموع الخضري، والاهتمام بالبوتاسيوم لدعم تحجيم الدرنات، وتجنب استخدام منظمات النمو بعد عمر 90 يوماً.

وحذر من التسرع في زراعة البطاطس الصيفية قبل حلول الموعد المناسب، خاصة في الأراضي التي تعاني من زيادة الرطوبة، مع اختيار مصادر التسميد الآزوتي المناسبة خلال الدفعة الأولى. وفيما يخص الثوم والبصل، أكد ضرورة تقليل الرطوبة الزائدة وإطالة الفترة بين الريات، ومتابعة ذبابة البصل والتربس، مع الاهتمام بالتغذية الفوسفاتية ومراقبة أعراض نقص البوتاسيوم والماغنسيوم. وفي محصول الفراولة، أكد أهمية الفحص المستمر لمواجهة العفن الرمادي والتبقعات وأعفان الجذور، مع خفض التسميد الآزوتي في الزراعات المبكرة التي دخلت مرحلة التزهير.

رعاية الأشجار المثمرة والمواسم الجديدة

وأشار الدكتور فؤاد فهيم إلى أن الفترة الحالية مناسبة جداً لزراعة الكمون واليانسون والكراوية والشمر والكزبرة والشيح، مع ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات أثناء تجهيز الأرض، والاهتمام بمكافحة الحشائش والوقاية من أعفان الجذور، خاصة في الأراضي التي سبق زراعتها بالكمون. وفيما يتعلق بمحصول المانجو، أوصى بسرعة الانتهاء من الخدمة الشتوية، وتنظيف الأشجار والتخلص من الأجزاء المصابة، ومتابعة الحشرات القشرية والعفن الهبابي، مع الاهتمام بالتقليم والتطهير بعده.

وأضاف أن الزيتون يتطلب إجراء عمليات التقليم والخدمة الأرضية وإضافة الأسمدة العضوية والمعدنية والكبريت الزراعي والسوبر فوسفات وفقاً لاحتياجات الأشجار وطبيعة التربة. كما حذر من التسرع في إجراء معاملات التبكير وكسر السكون في العنب خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أهمية الالتزام بمواعيد التقليم والخدمة الشتوية في أشجار الخوخ والمشمش والعنب، لتجنب تعرض النموات الجديدة لمخاطر البرودة الشديدة.