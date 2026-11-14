مركز الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة يحقق العدالة الناجزة

افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة النيابة العامة لتعزيز التحول الرقمي وسرعة البت في القضايا ومساعدة المواطنين عبر منظومة إلكترونية متكاملة.

أعلن المستشار عمرو مخلوف ، وكيل إدارة النيابات ومدير إدارة نظم المعلومات و التحول الرقمي بمكتب النائب العام ، عن الانطلاق الفعلي لجهود التحول الرقمي الشاملة في الجهاز القضائي المصري. يأتي هذا الإعلان تزامناً مع افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي الذي دشنه النائب العام ، في خطوة تهدف صراحة إلى تيسير الخدمات على المواطنين وتعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة.

وشدد المستشار عمرو مخلوف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي الذي يبث عبر قناة صدى البلد، على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً ثانوياً أو رفاهية تقنية، بل هو ضرورة حتمية لضمان تحقيق العدالة الناجزة. وأكد أن افتتاح هذا المركز المتكامل يمثل مرحلة جديدة في تنفيذ خطة الدولة، ويعكس رغبة قوية في تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات.

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قدرات التحليل والبيانات الضخمة

يتيح المركز الجديد إمكانات تحليلية فائقة من خلال معالجة مختلف المعلومات وبيانات القضايا والملابسات المحيطة بها. يعمل مركز البيانات على استيعاب ومعالجة ملايين البيانات التي يتم تداولها عبر المنظومة، مما يتيح رؤية شاملة ومفصلة لكل قضية.

وأكد المستشار عمرو مخلوف أن جميع النيابات على مستوى الجمهورية تدار الآن من خلال منظومة إلكترونية موحدة. هذا التكامل يعني أن المواطن يمكنه تقديم تظلم من مدينة أسوان، ويمكن معالي النائب العام البت فيه وهو جالس في مكتبه، والاطلاع الفوري على جميع البيانات المرتبطة بالقضية.

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الأمان السيبراني وسرية القضايا

في ظل حجم القضايا وتنوع الجرائم المستحدثة، فرض ذلك ضرورة البحث عن مسار جديد يتيح نظر هذه القضايا بسهولة وسلاسة من خلال مكتب النيابة العامة. يأتي هذا المسار الجديد مع الحفاظ التام على سرية القضايا وجميع المعلومات المتعلقة بها عبر منظومة النيابة العامة.

والتزم جهاز النيابة العامة بالحفاظ على حماية هذه البيانات من أي محاولات اختراق أو هجمات سيبرانية قد تستهدف المنظومة. وأكدت المصادر أن الخدمات لن يتم الإعلان عنها إلا بعد التأكد من توافرها على مستوى الجمهورية بالكامل ودخولها حيز التنفيذ الفعلي، لضمان جودة الخدمة المقدمة.

التدريب والخدمة الاجتماعية

يملك جميع أعضاء النيابة العامة الآن أجهزة تتيح لهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا بسهولة ويسر، مما يعزز من سرعة الإنجاز. وقد خضع أعضاء النيابة لدورات تدريبية مكثفة وتم تقسيمهم إلى دفعات لضمان الكفاءة في التعامل مع الأدوات الجديدة.

وأضاف المستشار عمرو مخلوف أن الأجهزة المستقبلية ستكون قادرة على تحليل جميع البيانات، بما في ذلك حصر أكثر الأشخاص ترددًا على النيابة. ووفقاً للتوجيهات الصادرة من النائب العام، تم وضع أولوية لإتاحة الخدمات للقائمين على رعاية القُصّر وذوي الإعاقة بكل سهولة ويسر.