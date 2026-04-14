مركز الأزهر يوضح أحكام رعاية الأعمام لأبناء الإخوة المتوفين وحقوقهم الشرعية

تفصيل شامل لأحكام رعاية الأعمام لأبناء الإخوة المتوفين، مع التركيز على الحقوق والواجبات الشرعية، ودور العم كولي أمر. شرح للأدلة الشرعية من القرآن والسنة، وتأكيد على أهمية صلة الرحم والميراث.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن العم في حياة الأب وبعد وفاته يعتبر بمثابة الأب من حيث الولاية و الرعاية والحفظ والحنو، خاصة إذا كان الأولاد صغارًا. وأشار المركز إلى أن نصوص الشرع تدل على أن العم هو بمنزلة الأب، مستشهداً بقوله تعالى: 'أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ'، موضحًا أن العرب تعتبر العم أبًا. كما استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟' ، موضحًا أن الإمام النووي رحمه الله قال: أي مثل أبيه.

وشدد المركز على أن نفقة أولاد الأخ المتوفى الذين لا يملكون مالاً من أبيهم واجبة على العم بقدر الوسع والكفاية؛ لأن القرابة توجب الإنفاق عليهم، بشرط عجزهم عن الكسب، وقدرة العم على الإنفاق، مستدلاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا'.

وبين المركز أن قدر الكفاية في نفقة العم القادر على أبناء أخيه الذين لا مال لهم يشمل ما يسد جميع حاجاتهم بقدر الكفاية في العادة، مستشهداً بقول الإمام النووي: 'القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب'، وقول ابن قدامة: 'والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة.. لأن ذلك من تمام كفايته'. وفي نفس السياق، أوضح المركز أنه إذا كان أبناء الأخ المتوفى يملكون مالاً أو قادرين على الكسب، فلا تجب عليهم النفقة، وينفق الوصي عليهم من مالهم قدر كفايتهم في العادة، بما يحفظ عليهم أموالهم، ويرعى مصالحهم.

وأكد مركز الأزهر على أن قيام العم على شؤون أبناء أخيه المتوفى في مجملها ولاية تتضمن حقوقًا معنوية، كحسن تربيتهم، وتوجيه سلوكهم، وحمايتهم، وصيانتهم، ومتابعة دراستهم، ورعاية مصالحهم في الصغر، وإرشادهم إلى اختيار الزوج الصالح، والوقوف بجانبهم في الحياة، وعند الحاجة في الكبر.

وفيما يتعلق بحقوق الفتيات، أوضح المركز أن الشرع الشريف يحث العم على رعاية بنات أخيه، وحسن تربيتهن، وتوجيههن. وأكد أن قيام العم بهذا الواجب عند فقد الأب له أجر عظيم وثواب جزيل، خاصة وأن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون للعم إرث شرعي مع بنات أخيه في مال أبيهن، لحِكَمٍ جليلة، منها: كونه أبًا لهن بعد الأب، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.

وفي سياق متصل، بين المركز أنه لا خلاف بين العلماء في أن حرمان الوارث من نصيبه الشرعي في الميراث حرام تحريماً قاطعاً؛ إذ إن الله تعالى تولى قسمة المواريث بنفسه، ثم قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، فجعل الميراث حكماً وفريضة إلهية؛ لذا فإن التلاعب بالأنصبة أو منع أحد الورثة حقه يعتبر من كبائر الذنوب، وظلمًا بيّنًا توعد الله فاعله بالعقاب. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ'. وأكد أن حرمان الوارث جريمة شرعية واعتداء صريح على حدود الله، تستوجب التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها.

وعلى الجانب الآخر، أوضح مركز الأزهر أنه في مقابل واجبات العم تجاه أولاد أخيه، كلف الشرع هؤلاء الأولاد ببره، وبر الأب فيه، وحسن صحبته، وصلة رحمه، وتوقيره، وإكرامه، واحترامه.





