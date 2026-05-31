مركز الأزهر للفتوى يستعرض القيم الإنسانية والحقوقية في خطبة الوداع النبوية

تحليل شامل لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تكريم المرأة وإرساء قواعد العدل والمساواة وحماية الدماء والأعراض كما ورد في خطبة الوداع.

تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر منصاته الرسمية تحليلاً دقيقاً وشاملاً لوصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي وردت في خطبة الوداع ، مسلطاً الضوء على المبادئ الإنسانية والاجتماعية الراقية التي أرساها الإسلام منذ بزوغه.

وقد ركز المركز بشكل أساسي على الوصية الغالية التي وجهها الرسول الكريم بضرورة الإحسان إلى النساء ومعاملتهن بالمعروف، مؤكداً أن هذه الوصية لم تكن مجرد نص عابر، بل كانت منهجاً حياة يهدف إلى حماية المجتمع بأسره من خلال صيانة كرامة المرأة وتكريم دورها. فقد اعتبر الإسلام المرأة شقيقة الرجل وقوام الأسرة المسلمة، ولذلك جاء التأكيد في أكبر محفل إسلامي على مر التاريخ ليكون دستوراً أخلاقياً يلتزم به كل مسلم في تعامله مع أهل بيته، مبيناً أن نظرة الإسلام للمرأة هي نظرة تكريم وتقدير، تضع العلاقة الزوجية في إطار من المودة والرحمة باعتبارها آية من آيات الله ونعمة تستوجب الشكر والامتنان.

وفي سياق متصل، أوضح مركز الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بشكل وثيق بين حسن معاملة الزوجة وبين تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو ما يشير إلى أن إكرام المرأة هو جزء أصيل من العبادة والامتثال لأوامر الخالق واجتناب نواهيه. وأشار التحليل إلى أن وصف العلاقة الزوجية بأنها ميثاق غليظ يعكس عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الرجل، حيث أن هذه العلاقة لم تبدأ بمجرد عقد مدني، بل بدأت بأمانة من الله وبكلمة الله، مما يوجب على الزوج أن تكون عشرته لزوجته على قدر عظمة هذا الميثاق ومكانته.

إن هذا التأصيل الشرعي يهدف إلى محاربة كل أشكال العنف أو الإهمال تجاه المرأة، ويؤكد أن الحقوق والواجبات في الإسلام تقوم على التوازن والعدل، حيث تكون المرأة في مأمن وصيانة، ويقوم الرجل برعاية مصالحها وحفظ كرامتها في كل الظروف. ولم تقتصر خطبة الوداع على حقوق المرأة فحسب، بل رسمت خارطة طريق شاملة للتعاملات الإنسانية والمالية والاجتماعية.

فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة من فوق جبل الرحمة أن دماء الناس وأعراضهم محرمة ومقدسة، مشبهاً حرمتها بحرمة ذلك اليوم وفي ذلك الشهر وفي تلك البلدة الحرام، وهو ما يعد إعلاناً عالمياً لحقوق الإنسان قبل القرون التي شهدت صياغة المواثيق الدولية. كما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة صريحة لأداء الأمانات إلى أصحابها، وأعلن إلغاء ربا الجاهلية بجميع أشكاله، مؤكداً أن رؤوس الأموال محفوظة ولكن الظلم المالي مرفوض تماماً، وبدأ بتطبيق ذلك على أقرب الناس إليه ليكون قدوة في العدل والنزاهة، مما يثبت أن الإسلام جاء ليطهر المجتمع من رواسب الجاهلية والظلم الاجتماعي.

واختتم المركز استعراضه بالإشارة إلى التحذيرات النبوية من اتباع خطوات الشيطان الذي يئس من أن يُعبد في أرض المسلمين ولكنه يسعى لإغوائهم في تفاصيل أعمالهم وسلوكياتهم. كما تم التطرق إلى تنظيم الشهور والحرمات في التقويم الإسلامي، والتأكيد على أن الزمان قد عاد إلى هيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض.

إن هذه الخطبة الشاملة تمثل الخلاصة النهائية للدين الإسلامي الذي اكتملت به النعمة، حيث جمعت بين التوحيد الخالص وبين التشريعات التي تضمن استقرار الحياة البشرية، وتؤكد على أن جوهر الدين هو التقوى والعدل والرحمة بين جميع البشر بغض النظر عن مكانتهم، وهو ما يسعى مركز الأزهر للفتوى إلى ترسيخه في نفوس المسلمين لضمان بناء مجتمعات متماسكة يسودها الاحترام المتبادل.





