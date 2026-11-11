مرموش وصلاح يدعمان الناشئين وأبوريدة يثني على ماهر

عمر مرموش ومحمد صلاح يحضران مباريات المنتخبات الشابة، وهاني أبوريدة يعرب عن ثقته بعلي ماهر ويؤكد دعم الاتحاد لمركز المنتخبات الوطنية.

حرص عمر مرموش ، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، على حضور مباراة ودية لمنتخب الناشئين مواليد 2009 أمام نظيره الروسي. أقيم اللقاء داخل مركز المنتخبات الوطنية بهدف تقديم الدعم المعنوي للاعبين الصغار ومتابعة استعداداتهم للتحديات المقبلة. جاء هذا التواجد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة في الكرة المصرية.

دعم مرموش للناشئين في مركز المنتخبات

يأتي حضور عمر مرموش ضمن استراتيجية واضحة لتوفير بيئة متكاملة للاعبين الصغار. يتيح المركز الفرصة للشباب للاحتكاك بالمنتخبات الدولية والاستفادة من أجواء المباريات الرسمية. يسهم ذلك بشكل مباشر في تطوير المستوى الفني وإعداد اللاعبين للمراحل المتقدمة من مسيرتهم الكروية.

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يعكس وجود نجوم المنتخب الأول مثل عمر مرموش أهمية الربط بين مختلف الفئات السنية. يحفز هذا التفاعل المواهب الشابة على مواصلة العمل الجاد والتطور المستمر. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استدامة الأداء العالي للمستقبل عبر نقل الخبرات مباشرة.

لقاء صلاح مع حمادة صدقي في المركز

التقى محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بحمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي. حدث هذا الاجتماع داخل مركز المنتخبات الوطنية خلال فترة تواجد النجم بالفريق الأول. جمع اللقاء بين أبرز عناصر المنظومة الكروية الحالية في مصر.

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يعد محمد صلاح أحد الركائز الأساسية في منتخب مصر الأول ويحظى باهتمام كبير داخل الجهاز الإداري والفني. يتولى حمادة صدقي مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي حالياً. يأتي هذا اللقاء لتبادل الآراء وتعزيز الانسجام بين الأجهزة الفنية المختلفة.

أبوريدة يهنئ ماهر ويؤكد دعم الاتحاد

أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر. شدد الرئيس على دعم مجلس الإدارة الكامل للمدير الفني رغم ضيق الوقت والتحديات الكثيرة. يهدف الاتحاد إلى توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وجه أبوريدة الشكر لحسام حسن وإبراهيم حسن وجهازهما السابق تقديرًا لجهودهم والإنجازات التي تحققت. أعرب عن احترام المجلس الكبير لكل أفراد الطاقم الإداري والفني السابق. أكد أن المرحلة الجديدة تواجه تحدي الوقت الضيق بمباريتين خلال أقل من أسبوعين.

مشروع مركز المنتخبات والروح الرياضية

أعرب هاني أبوريدة عن سعادته بحضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009. تابع هؤلاء اللاعبون تدريبات المنتخب الأول وتصافحوا مع نجوم الفراعنة. يمثل هذا المشهد هدفاً رئيسياً لمشروع مركز المنتخبات الوطنية.

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يستهدف المشروع توفير بيئة رياضية تجمع جميع المراحل السنية تحت سقف واحد. تمنح هذه البيئة اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك المباشر بالخبرة الكبيرة. يسعى الاتحاد من خلال ذلك لصناعة جيل جديد قادر على تمثيل مصر بشموخ.

تفاصيل كواليس العلاقة بين صلاح والجهاز الفني

تناول الصحفي أحمد شوبير تفاصيل العلاقة بين محمد صلاح والجهاز الفني السابق. أشار إلى احتمالية وجود دور لقائد الفراعنة في التطورات التي سبقت رحيل حسام حسن. أوضح أن صلاح قد ينقل ملاحظاته لأبوريدة خلال اجتماع تركيا حول الأوضاع الداخلية.

أكد شوبير أن خروج صلاح من المعسكر السابق كان متفقاً عليه مسبقاً. حصل جميع اللاعبين على التطعيمات اللازمة قبل السفر، لكن صلاح كانت لديه مخاوف بشأن سفر نجله ليل. بدا صلاح غضبان وزعلان من بعض الأمور التي أحاطت بالمعسكر الأخير.