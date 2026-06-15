مروان عطية يثني على أداء مصر أمام بلجيكا في كأس العالم 2026 ويؤكد طموحات الفراعنة

في مقابلة مع بي إن سبورتس، صرح مروان عطية بأن مصر قدمت مباراة قوية أمام بلجيكا في افتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى فرص التسجيل التي أتيحت لهم وأهمية الاستفادة من سرعات صلاح ومرموش. وأضاف أن الفريق يهدف إلى تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية في المراحل القادمة من البطولة.

أعلن مروان عطية ، لاعب وسط منتخب مصر الوطني، عن موافقته على الأداء القوي للفراعنة في افتتاح مشاركتهم ببطولة كأس العالم 2026 التي أُقيمت في الولايات المتحدة.

وقد خاضت مصر مباراة مثيرة أمام منتخب بلجيكا، أحد الفرق التي تتصدر تصنيفات الفيفا وتُعَد من أقوى الفرق الأوروبية. وفقًا لتصريحات عطية الموجهة إلى شبكة بي إن سبورتس، فإن الفراعنة أظهروا مستوى فنيًا مرتفعًا، حيث تمكنوا من خلق فرص هجومية عدة بفضل السرعة الفائقة التي يتمتع بها كل من محمد صلاح وعمر مرموش في الهجمات المرتدة. وعلى الرغم من أن الفريق أضاع بعض الفرص السانحة، فإن العزم المشترك والتركيز العالي خلال التحضيرات أظهر نتائجه الإيجابية داخل الملعب





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مصر كأس العالم 2026 مروان عطية بلجيكا محمد صلاح

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