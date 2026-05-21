مروان موسى يطلق مشروع 'وثائقي' لدمج السينما بموسيقى الراب في تجربة فنية مبتكرة

مطرب الراب مروان موسى يتجاوز الحدود التقليدية للموسيقى بمشروع 'وثائقي'، الذي يمزج بين السينما والعروض الحية في شوارع الإسماعيلية، مستلهماً تراث الموسيقى الشرقية.

يستعد الفنان مروان موسى ، أحد أبرز أسماء مشهد الراب في مصر، لإطلاق تجربة فنية غير مسبوقة تتجاوز المفهوم التقليدي للأغنية المصورة، حيث يطلق مشروعه الطموح الذي يحمل اسم 'وثائقي'.

هذا العمل ليس مجرد مجموعة من المقطوعات الموسيقية، بل هو مشروع متكامل يهدف إلى دمج الفنون البصرية والسمعية في بوتقة واحدة، وذلك بالتعاون مع الموزع الموسيقي المبدع أحمد جلبا. يطمح مروان من خلال هذه التجربة إلى كسر الحواجز بين المسرح، والسينما، والشارع، حيث من المقرر أن يتم تدشين هذا العمل في سينما زاوية يومي 24 و25 مايو من عام 2026، ليكون العرض الأول بمثابة انطلاقة لرؤية فنية تعيد تعريف علاقة الجمهور بالفنان.

ولا يتوقف الأمر عند جدران السينما، بل يمتد ليشمل عروضاً مفتوحة في شوارع مدينة الإسماعيلية، المدينة التي شهدت نشأة مروان وشكلت وجدانه الفني، مما يمنح العمل بعداً واقعياً يربط الفن بجذوره الاجتماعية والمكانية، ويحول الشارع إلى مسرح حي يتفاعل فيه الجمهور مع الموسيقى والصورة بشكل مباشر. تبرز القيمة الفنية لمشروع 'وثائقي' في كونه يعكس الخلفية الأكاديمية لمروان موسى، الذي لم يكتفِ بموهبته الفطرية في الغناء والتأليف، بل صقل هذه الموهبة بدراسة السينما والإخراج في إيطاليا.

هذا التكوين الدراسي جعل من أعماله السابقة تتمايز بقدرتها العالية على توظيف البعد البصري، إلا أن مشروع 'وثائقي' يمثل ذروة هذا التوجه، حيث يتم تقديم العمل كفيلم موسيقي يرصد كواليس صناعة الأغنية ورحلة تطورها. إن الدمج بين الحياة اليومية في مدينة الإسماعيلية، بتفاصيلها البسيطة وأجوائها الشعبية، وبين الرؤية الإخراجية الاحترافية، يخلق حالة من التضاد الفني الجمالي الذي يجذب المشاهد والمستمع على حد سواء.

يهدف مروان من خلال هذا التوجه إلى تقديم سردية بصرية ترافق الموسيقى، بحيث لا تكون الصورة مجرد تابع للصوت، بل شريك أساسي في نقل الرسالة الفنية، وهو ما يجعل التجربة أقرب إلى السينما الوثائقية التي تؤرخ للحظة إبداعية معينة وتجسد روح المكان والزمان. أما على الصعيد الموسيقي، فإن مروان موسى يسعى من خلال 'وثائقي' إلى ترسيخ هوية مصرية خالصة لموسيقى الراب، وذلك عبر تجربة دمج جريئة تجمع بين أنماط موسيقية متباينة.

فقد نجح مروان على مدار سنوات في المزج بين إيقاعات المهرجانات الصاخبة والموسيقى الشرقية التراثية، وفي هذا المشروع الجديد، يذهب إلى أبعد من ذلك بتوظيف مقطوعات مستوحاة من أعمال عمالقة الموسيقى العربية مثل محمد عبد الوهاب وعمر خورشيد. هذا التمازج بين التراث الموسيقي الرصين وبين الراب المعاصر يعكس رغبة الفنان في خلق جسر يربط بين الأجيال، ويثبت أن الراب يمكن أن يكون وعاءً يحمل الثقافة الموسيقية المصرية العريقة ويقدمها بقالب عصري يتناسب مع ذائقة الشباب.

إن استحضار روح عبد الوهاب وخورشيد في عمل راب ليس مجرد استعارة موسيقية، بل هو محاولة جادة لإثراء المحتوى السمعي وتقديم موسيقى بديلة تتسم بالعمق والابتكار، بعيداً عن التكرار السائد في بعض أعمال الراب الحالية. في الختام، يمثل مشروع 'وثائقي' نقلة نوعية في مسيرة مروان موسى الفنية، حيث ينتقل من دور 'المغني' إلى دور 'الفنان الشامل' الذي يدير الرؤية البصرية والسميعة والمكانية لعمله.

إن اختيار مدينة الإسماعيلية مكاناً للعروض المفتوحة يعزز من قيمة الفن المجتمعي، ويؤكد على أن الإبداع الحقيقي هو الذي ينبع من البيئة ويعود إليها. ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلاً فنياً إيجابياً حول كيفية تقديم الموسيقى المستقلة في مصر، وكيف يمكن للفنان أن يستغل أدوات السينما لتعزيز تأثير أعماله الموسيقية.

إن هذه التجربة التي تجمع بين سينما زاوية وشوارع الإسماعيلية تعكس طموحاً يتجاوز النجاح التجاري نحو تحقيق بصمة فنية خالدة تدمج بين الأصالة والحداثة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام جيل من الفنانين الشباب لاستكشاف مساحات إبداعية غير تقليدية في تقديم أعمالهم للجمهور





