مريم نعوم أول سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر

تعيين السيناريست مريم نعوم كأول سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر رسمياً عن تعيين السيناريست المصرية مريم نعوم ، لتكون أول سفيرة للنوايا الحسنة لمكتب الهيئة في البلاد. يهدف هذا التعيين إلى دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة من أجل تعزيز تمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

جاء هذا الإعلان خلال احتفالية رسمية نظمها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والتي عقدت بمقر المكتب بالقاهرة. وقد حضر الفعالية عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الذين شاركوا في الاحتفاء بالخطوة الجديدة التي تعكس التزام الهيئة بالعمل مع صناع القرار والفنانين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

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رسائل الترحيب والدعم المؤسسي

بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية. أعرب الدكتور معز دريد عن سعادته باستضافة المكتب الإقليمي لهذه المناسبة المميزة، مشدداً على أن الحكاية تمتلك قدرة فريدة على تقديم النساء بشخصيات حقيقية ومتنوعة بعيداً عن الصور النمطية التقليدية.

وأضاف الدكتور معز دريد أنه يسعدهم أن يرحبوا بمريم نعوم في أسرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأشار إلى أن هذه الشراكة تربط قوة الحكاية برسالة الهيئة، مما يتيح فرصة لفتح حوار أوسع مع الجمهور الجديد وإتاحة الفرصة لمزيد من الأصوات النسائية كي تُسمع بشكل أوسع في المجتمع المصري.

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رؤية المجلس القومي للمرأة

شهدت الاحتفالية مشاركة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة والاحتفاء بمبدعة مصرية متميزة. أكدت المستشارة أمل عمار أن السيناريست مريم نعوم استطاعت أن تجعل من الفن صوتاً لقضايا المجتمع، ومساحة للتعبير عن واقع المرأة وطموحاتها وتحدياتها.

وجهت المستشارة أمل عمار التهنئة إلى الكاتبة والسيناريست مريم نعوم بمناسبة تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأكدت أن هذا الاختيار يمثل تقديراً مستحقاً لمسيرة إبداعية ثرية قدمت خلالها أعمالاً تركت أثراً واضحاً في وجدان الجمهور، مثل مسلسل "سجن النساء" و"بنت اسمها ذات" و"تحت السيطرة" و"ليه لأ" و"بين بحرين".

الأهداف الاستراتيجية للحملة

قالت مروة علم الدين، القائمة بأعمال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الهيئة تتطلع إلى العمل مع مريم نعوم لدعم النساء بمختلف المجالات ونقل تجاربهن وقصصهن. وأشارت إلى أن السيناريست أثبتت من خلال قوة كتاباتها وأعمالها الدرامية الدور المحوري للسرد القصصي في عكس الواقع وإثراء الحوار المجتمعي الهادف.

كما أشارت مروة علمدين إلى أهمية المساهمة في تغيير المفاهيم والصور النمطية السلبية، وتسليط الضوء على قضايا مهمة بأسلوب يجمع بين البساطة والإبداع. وأكدت الهيئة أن الهدف المشترك هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل فعلي وعملي.

تعهدات مريم نعوم المستقبلية

أعربت السيناريست مريم نعوم عن سعادتها بتعيينها سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر. قالت مريم نعوم إنها تشعر بفخر كبير لاختيارها كأول سفيرة للنوايا الحسنة لهذا المنصب المهم، وأنها تتطلع إلى توظيف هذه المسؤولية بأفضل شكل ممكن لدعم تمكين المرأة.

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وأضافت مريم نعوم أنها تؤمن بأن الفن ليس رفاهية، بل وسيلة قوية للتعبير عن الذات ومنبراً للأصوات التي قد لا تجد فرصة للوصول. كما ذكرت أن الفن يفتح آفاقاً للتمكين الاقتصادي من خلال المهن والصناعات الإبداعية، وهو ما تسعى للاستفادة منه في عملها كسفيرة.

الحضور الرسمي والتزامات السفيرة

حضر الاحتفالية كل من السفير مختار وريدة، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعدة وزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل. كما حضرت السفيرة هبة مصطفى، نائبة مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية الدولية، والسفير أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر.

بالإضافة إلى ذلك، حضرت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والسفيرة منى عمر، والدكتورة ميرفت أبو عوف، وليلى سالم، عضوات المجلس القومي للمرأة. كما شارك في الفعالية الفنانة أمينة خليل، والفنانة يارا جبران، والفنان أحمد طارق، والمنتج صفي الدين محمود، ومدير التصوير مصطفى فهمي، ومصمم المشاهد علي حسام، والسيناريست جورج عزمي، والفنان محمود فارس.

في إطار دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ستدعم مريم نعوم جهود تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال مشاركتها الفعالة ومنصاتها المختلفة. وستساهم مريم نعوم بالتعاون مع الهيئة في رفع الوعي العام وتعزيز الحوار البناء بشأن قضايا المرأة.

وسيركز العمل المستقبلي بشكل خاص على التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على العنف ضد النساء. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان وصول أصوات النساء إلى جمهور أوسع، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في تحسين حياة النساء والمجتمع المصري بشكل عام.