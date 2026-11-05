مريم صبري تنفي دخول والدها صبري عبد المنعم المستشفى وتطمئن الجمهور

مريم صبري عبد المنعم تنفي بشدة شائعات دخول والدها الفنان الكبير صبري عبد المنعم للمستشفى، مؤكدة صحته الجيدة وتواجده بالمنزل.

أصدرت الفنانة مريم صبري عبد المنعم بياناً واضحاً وحاسماً لتفنيد الشائعات التي انتشرت مؤخراً بشأن الوضع الصحي لوالدها الفنان الكبير صبري عبد المنعم. جاء هذا التصريح الرسمي بهدف تصحيح المعلومات المغلوطة التي أثارت حالة من الذعر والقلق بين جمهوره الواسع ومعجبيه المتابعين لأخباره.

تفنيد شائعات الدخول للمستشفى

أكدت مريم صبري عبد المنعم بشكل قاطع أن والدها الفنان صبري عبد المنعم يتمتع بصحة جيدة تماماً ويتواجد حالياً داخل منزله. نفت الفنانة بشدة أي صحة للمعلومات المتداولة حول نقله إلى أحد المستشفيات أو خضوعه لأي نوع من أنواع العلاج داخل المرافق الطبية.

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وضحت الفنانة مريم أن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن دخول والدها المستشفى لا يعبر بأي حال من الأحوال عن وضعه الصحي الحالي. وأشارت إلى أنه موجود في منزله وحالته بخير، مشيدة بفضل الله على صحة والدها التي تتيح له العيش في بيئة مريحة داخل بيته.

دافع التصريحات الطمأنة للجمهور

أضافت مريم صبري عبد المنعم أن انتشار هذه الأخبار الكاذبة تسبب في حالة من القلق والتساؤلات الكثيرة بين محبي الفنان. وأوضحت أن هذا السيل من الأسئلة وال preocupations هو ما دفعها إلى توضيح الحقيقة والرد على ما أثير، حتى تطمئن الجمهور الذي حرص على متابعة أخباره والسؤال عنه.

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حرصت الفنانة مريم صبري عبد المنعم على توجيه رسالة طمأنة واضحة ومحبة لمحبي والدها. مؤكدة تقدير أسرة الفنان عبد المنعم لمشاعر الجمهور واهتمامه المستمر بالاطمئنان على حالته الصحية، مما يعكس علاقة وطيدة بين النجم ومتابعيه.

اختتام الجدل واستمرار الدعوات

جاءت تصريحات مريم صبري عبد المنعم الرسمية لتنهي حالة الجدل والارتياب التي صاحبت الأنباء المتداولة بشأن وجود الفنان صبري عبد المنوم بالمستشفى. كان هذا التصريح هو الجواب النهائي الذي يلبي حاجة الجمهور للمعلومة الموثوقة والموثقة.

يواصل جمهور الفنان الكبير عبد المنعم دعواته له بدوام الصحة والعافية، في حين تسود حالة من الارتياح العام بعد تأكيد ابنته صحته وسلامته. تظل هذه الحالة مثالاً على اهتمام الشعب المصري بالنخبة الفنية ومتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بأخبارهم الشخصية.