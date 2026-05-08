مزرعة برسيق السمكية تحقق إنتاجًا قياسيًا بلغ ٦٦ طنًا من الأسماك في إطار خطة تطوير الجهاز

تواصل مزرعة برسيق السمكية تحقيق معدلات إنتاج متميزة، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي نحو ٦٦ طنًا من الأسماك المتنوعة، في إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة المزارع وزيادة الإنتاج السمكي، مما يدعم السوق المحلي ويوفر الأسماك بجودة عالية. وأكد المدير التنفيذي للجهاز أن النتائج تعكس نجاح سياسات التطوير، بينما أشار مدير عام الإدارة العامة للمزارع إلى التزام الجهاز بتطبيق المعايير الفنية الحديثة في إدارة المزارع. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والمركز الدولي للأسماك بدعم نرويجي لتعزيز التعاون الفني والعلمي في مجال الاستزراع السمكي.

تواصل مزرعة برسيق السمكية ، التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق معدلات إنتاج متميزة ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة المزارع وزيادة الإنتاج السمكي ، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتوفير الأسماك بجودة عالية.

وأسفرت أحدث أعمال الصيد بالمزرعة عن إنتاج إجمالي بلغ نحو ٦٦ طنًا من الأسماك المتنوعة، حيث تم حصاد ٣٦ طنًا من مساحة ٩ أفدنة، إلى جانب ٣٠ طنًا من مساحة ٨ أفدنة، وذلك في إطار منظومة تشغيل تعتمد على الالتزام ببرامج التغذية والرعاية، والمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض السمكية، وتطبيق أحدث الأساليب الفنية في الاستزراع. وصرح السيد اللواء أ.

ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، بأن ما تحقق بمزرعة برسيق يُجسد نجاح سياسات التطوير التي ينفذها الجهاز داخل المزارع السمكية، والتي ترتكز على رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وأضاف أن الجهاز يمضي في تطبيق نماذج إنتاجية متطورة تسهم في زيادة المعروض من الأسماك وتحسين جودة المنتج، بما يواكب متطلبات السوق المحلي.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز، أن النتائج المحققة تعكس التزامًا واضحًا بتطبيق المعايير الفنية الحديثة في إدارة المزارع، بدءًا من إعداد الأحواض مرورًا ببرامج التغذية والرعاية، وصولًا إلى المتابعة الدقيقة لمؤشرات جودة المياه، مؤكدًا أن هذا النهج العلمي يسهم في تحقيق استقرار الإنتاج ورفع كفاءته. كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد، مدير مزرعة برسيق السمكية، أن ما تم تحقيقه من إنتاج جاء نتيجة التنسيق المستمر بين فرق العمل والالتزام الكامل بتنفيذ الخطط التشغيلية، إلى جانب الاعتماد على الممارسات الحديثة في إدارة الأحواض السمكية، وهو ما انعكس على تحقيق إنتاجية متميزة، مع الاستمرار في العمل على تطوير الأداء وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتعد مزرعة برسيق السمكية من المزارع الرائدة التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تسهم بدور محوري في دعم منظومة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك للسوق المحلي، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والمركز الدولي للأسماك بدعم نرويجي، بهدف تعزيز التعاون الفني والعلمي في مجال الاستزراع السمكي، وتطوير الممارسات المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج السمكي.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم قطاع الاستزراع السمكي، وزيادة الإنتاجية، وتوفير الأسماك بجودة عالية للسوق المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق التنمية المستدامة





