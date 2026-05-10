مسؤولية الشرعية: كل تصرف مسؤولية شرعية من قول أو فعل

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن المسؤولية الشرعية عن تصرفات الإنسان تشمل كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، موضحًا أن الإنسان يُسأل ويُحاسب على أفعاله وأقواله، لما لها من أثر مباشر في حياته وسلوكه.

لا يتطرق له مسلم. ما يدور في ذهن الإنسان؟ وأوضح، خلال تصريح له، أن ما يدور في نفس الإنسان من خواطر وحديث نفس لا يُحاسَب عليه ولا يُعاقَب بسببه، باعتبار ذلك من رحمة الله- تعالى- بعباده، إلا في حالة واحدة خاصة، وهي ما يتعلق بالبلد الحرام، مستشهدًا بقوله- تعالى-: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم".

أشار إلى أن إدراك هذه المعاني؛ يدفع الإنسان إلى تجديد التوبة باستمرار، ويحفزه على الاستغفار، خاصة مع يقينه بأنه مسؤول عن كل كلمة يقولها وكُل فعل يصدر عنه، مما يجعله أكثر حرصًا على مراقبة نفسه وتصحيح سلوكه. المسائلة تشمل الجميعوأضاف أن القرآن الكريم يرسخ هذا المعنى في آيات كثيرة، مبينًا أن المساءلة تشمل الجميع دون استثناء، حتى الأنبياء، في قوله- تعالى-: "فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين".

وبيّن أن هذا المعنى يرسخ لدى المسلم حقيقة أنه لن ينجو أحد من السؤال، وأن كل إنسان سيُسأل عن أفعاله وسيؤدي ما عليه من حقوق، دون محاباة أو استثناء، مؤكدًا أن ذلك لا يعني مساواة الأنبياء بغيرهم، وإنما هو تنبيه لعِظم الموقف وشموليته. استشهد بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". ولاحفت إلى أن لفظ "كلكم" يفيد العموم، ويؤكد شمول المسؤولية لكل فرد في المجتمع.

وَعي الإنسان بهذه المسؤولية؛ يجعله أكثر انتباهًا لتصرفاته، سواء فيما يسمع أو يرى أو يقول، مستدلًا بقوله- تعالى-: "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا"





