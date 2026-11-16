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Economy

مسؤولة أممية تكشف عن استراتيجيات خفض النفايات وطموحات COP31

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مسؤولة أممية تكشف عن استراتيجيات خفض النفايات وطموحات COP31
كوب 31 · لارا فان دروتن · صفر نفايات
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لارا فان دروتن تؤكد أن خفض النفايات والطاقة الشمسية بنسبة 50% بحلول 2035 محور رئيسي في COP31 لتعزيز الاقتصاد الدائري والصحة العامة.

أكدت لارا فان دروتن ، العضو الفاعل في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة المعني بمسألة صفر نفايات ، أن الهدف المتمثل في التخلص من المخلفات الصلبة يحظى بأهمية استراتيجية كبرى على أجندة مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 31 ، مضيفة أن هناك زخماً دولياً متزايداً يهدف إلى ضمان تحقيق المستهدفات البيئية الموضوعة. وأشارت إلى أن هذه القضية تطورت بشكل ملحوظ منذ عام 2017، حيث أسهمت في إطلاق اليوم العالمي ل صفر نفايات ، مما يعكس تحولاً جوهرياً في السياسات البيئية العالمية.

أهداف كوب 31 بشأن الطاقة الشمسية

أوضحت لارا فان دروتن خلال مداخلة تلفزيونية عبر شاشة القاهرة الإخبارية أن رئاسة مؤتمر المناخ تستهدف خفض مستويات النفايات بشكل جذري، بالإضافة إلى التوسع الكبير في استخدام الطاقة الشمسية، حيث يخططون لبلوغ نسبة 50% بحلول عام 2035. وأكدت على أهمية تبني تقنيات وحلول عملية وفعالة للحد من هدر الغذاء، كما شددت على ضرورة إدارة المخلفات العضوية بكفاءة عالية، بما يسهم بشكل مباشر في خفض انبعاثات غاز الميثان الضار بالبيئة.

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فوائد الاقتصاد الدائري للمجتمعات

أضافت فان دروتن أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر دوره على حماية البيئة فحسب، بل يعزز الصحة العامة ومرونة المجتمعات المحلية، مع توفير فرص عمل جديدة ومصادر متعددة للدخل. وأشارت إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً مع وزارة الصحة وجامعة تكساس الأمريكية لتقديم خدمات علاجية متقدمة للأطفال، مما يظهر تكاملاً بين الجهود البيئية والصحية لضمان مستقبل أفضل.

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التطورات الإقليمية والقضايا الإنسانية

في سياق إقليمي أوسع، أشارت مصادر القاهرة الإخبارية إلى أن لبنان يتمسك بفكرة التمديد ليونيفيل أو إنشاء قوة أممية جديدة، بينما تواصل مصر تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة. وذكرت التقارير أن مصر أرسلت قافلة الهلال الأحمر المصري المعروفة باسم زاد العزة 312 والتي تحتوي على 2759 طناً من المساعدات، كما أصدرت هيئة الإحصاء البرنامج التدريبي للمسح القومي لخصائص المجتمع المحلي.

تطورات قطاعي الرياضة والاقتصاد

في القطاع الرياضي، أقر نادي الزمالك التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية المقبلة بخصوص شركة الكرة، بينما تتابع الأسواق اهتمام المستثمرين بأسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وتبلغ تكلفة الاستثمار من ربع جرام حتى كيلو الذهب مستويات معينة تعكس التقلبات السوقية. هذه التطورات تعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي والاجتماعي المتوازي مع الجهود البيئية العالمية.

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كوب 31 لارا فان دروتن صفر نفايات الطاقة الشمسية الاقتصاد الدائري

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