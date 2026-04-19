مسؤولون أمريكيون يرون انفراجة مرتقبة مع إيران.. ترامب كان يرى فيها فرصة لإعادة تشكيل النظام العالمي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن توقعات أمريكية بحدوث تقدم في المفاوضات مع إيران خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يتطلع إلى مزيد من المحادثات واللقاءات المحتملة. يتزامن هذا مع تسليط الضوء على رؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يرى في الملف الإيراني فرصة لإعادة تشكيل النظام العالمي، وكان يعارض خططاً عسكرية تصعيدية مخافة الخسائر البشرية.

في تطور قد يحمل في طياته بوادر تغييرات جوهرية على الساحة الدولية، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ، عن وجود توقعات قوية بحدوث انفراجة وشيكة في مسار المفاوضات المعقدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتشير هذه التوقعات إلى أن الأيام القليلة القادمة قد تشهد تقدماً ملموساً في هذه المحادثات، التي طالما اتسمت بالتعقيد والتحديات.

وأضافت الصحيفة المرموقة أن المسؤولين الأمريكيين يبدون اهتماماً متزايداً بإجراء مزيد من الجولات التفاوضية، والتي قد تشمل لقاءات ثنائية محتملة، ربما على الأراضي الباكستانية، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الإدارة الأمريكية الحالية لإيجاد حلول سلمية ومستدامة للقضايا العالقة. إن هذه الخطوات تعكس رغبة واشنطن في استكشاف جميع القنوات المتاحة لتهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وبالعودة إلى حقبة سابقة، يسلط التقرير الضوء على رؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للملف الإيراني، حيث كان يعتقد بقوة أن تحقيق تقدم إيجابي في هذا الملف قد يشكل فرصة سانحة له لإعادة تشكيل النظام العالمي وفق رؤيته الخاصة. ومن الجدير بالذكر أن ترامب، خلال فترة رئاسته، أبدى معارضة صريحة وواضحة لبعض الخطط العسكرية المقترحة التي كانت تتضمن سيناريوهات تصعيدية ومواجهات محتملة. وتشمل هذه الخطط أفكاراً كانت تستهدف مواقع حساسة واستراتيجية في إيران، مثل جزيرة خارك، وهي منطقة حيوية لصادرات النفط الإيراني. وبرر ترامب معارضته لهذه الخطط بوجود مخاوف جدية وواقعية من احتمال وقوع خسائر بشرية فادحة في صفوف القوات الأمريكية، وهو أمر كان يسعى لتجنبه بكل السبل. كما أشار التقرير إلى أن ترامب كان ينتقد بشدة ما وصفه بغياب الدعم الكافي من الجانب الأوروبي في أعقاب بعض الحوادث العسكرية التي ارتبطت بإيران، والتي شملت إسقاط طائرات أمريكية وفقدان طيارين، مما شكل لديه مؤشراً على عدم تكافؤ الأعباء والمسؤوليات. وتكشف مصادر الصحيفة عن أن ترامب كان يتابع عن كثب، وبشكل لحظي، بعض العمليات والتحركات المتعلقة بإيران، وكان يقيم نتائج هذه العمليات بناءً على حجم الأهداف التي تم تحقيقها وتدميرها. هذه المتابعة الدقيقة تعكس الاهتمام الكبير الذي كان يوليه للقضية الإيرانية وتأثيرها المحتمل على أهداف سياسته الخارجية. وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن متحدثة باسم البيت الأبيض تأكيدها على أن بعض العمليات التي تم تنفيذها في الماضي، والتي وُصفت بأنها “نبيلة”، كانت تهدف بشكل أساسي إلى منع إيران من تطوير قدراتها النووية، وذلك سعياً لمنع انتشار الأسلحة النووية وضمان الأمن والسلم الدوليين. وتشكل هذه التصريحات تأكيداً على استمرارية السياسة الأمريكية الهادفة إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مع التركيز على الوسائل الدبلوماسية والعمليات الاستباقية التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المفاوضات مع إيران البيت الأبيض دونالد ترامب البرنامج النووي الإيراني العلاقات الدولية

United States Latest News, United States Headlines