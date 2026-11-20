واشنطن ترسل منظومات باتريوت لإسرائيل لتعزيز الدفاع الجوي، في حين تواصل القوات اليمنية عملياتها ضد الحوثيين وتدمر عشرات الآليات والأهداف العسكرية.

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة قد أرسلت منظومات "باتريوت" إضافية إلى إسرائيل ، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الجوية في المنطقة. تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متعددة الجبهات، حيث تركز واشنطن على دعم حلفائها الاستراتيجيين لمواجهة التهديدات المتصاعدة.

تعزيز الدفاع الجوي الإسرائيلي بمنظومات باتريوت

أكد المصدر الأمريكي أن إرسال منظومات باتريوت يمثل جزءاً من جهود واشنطن المستمرة لضمان سلامة إسرائيل ضد الهجمات الصاروخية والجوية. لم يحدد المسؤولون التاريخ الدقيق لعملية النقل، إلا أن تأكيد الخبر يعكس استجابة سريعة للوضع الأمني المتقلب في الشرق الأوسط.

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العمليات العسكرية اليمنية تدمر عشرات الآليات

في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تدمير 96 آلية قتالية تابعة لجماعة الحوثيين خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق. جاء هذا الإعلان في سياق تصعيد العمليات الأرضية والجوية، التي تستهدف تفكيك البنى التحتية العسكرية للميليشيات في عدة مناطق موزعة على المحافظات.

تحالف دعم الشرعية يستهدف 60 موقعاً الحوثيين

كشف تحالف دعم الشرعية عن نجاح عملياته الجوية في تدمير 60 هدفاً عسكرياً للحوثيين، موزعة عبر أربع محافظات يمنية مختلفة. يهدف هذا التصعيد المستمر إلى كسر سيطرة الحوثيين على المناطق التي يحتلونها، واستعادة السيطرة الحكومية على هذه الأراضي الاستراتيجية.

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مواجهات مسلحة مستمرة في تعز ولحج وصنعاء

عقدت المواجهات بين القوات اليمنية الشرعية وقوات الحوثيين زخماً متجدداً في محافظتي تعز ولحج، بينما سجلت العاصمة اليمنية صنعاء دوي انفجارات نتيجة للهجمات بطائرات مسيرة. استهدفت الطائرات مواقع للحوثيين في العاصمة، في حين تواصل القوات الشرعية استهدافهم على جبهات متعددة لضمان تفوقها الميداني.

السعودية تحذر من الاعتداءات وتدين هجمات الرياض

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها الوطنية، مشددة على حقها الكامل في اتخاذ إجراءات الدفاع عن سيادتها. جاء ذلك رداً على الهجمات التي طالت منشآت في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بمركز الملك عبدالله المالي، مما يمثل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال الحوثي

دعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. شددت الرياض على إدانة الاعتداءات التي تنفذها جماعة الحوثيين، معتبرة أن استمرار استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية تجاوز خطاً أحمر يهدد الاستقرار الإقليمي.