مسؤولون صينيون بارزون ومئات التلاميذ يستقبلون ترامب في مطار بكيندعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، إيران إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار عقب إقدام عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني على التسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، إيران إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار عقب إقدام عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني على التسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم الأربعاء:"بشدة إقدام عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى التسلل العدائي إلى جزيرة بوبيان الكويتية واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية؛ مما تسبب في إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، وذلك في انتهاك صارخ لسيادة وأمن دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة." وقد دعت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والالتزام بمبادئ حسن الجوار، مجددة:"التأكيد على تضامنها التام مع دولة الكويت ووقوفها معها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها." وقد حلت الكويت، إيران المسئولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية، وأكدت احتفاظ الكويت بحقها الكامل والأصيل بالدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذها ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع القانون الدولي.

