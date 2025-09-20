قام رئيس مركز ومدينة دسوق، نائباً عن محافظ كفر الشيخ، بزيارة تفقدية لمدارس المدينة، شملت مدرسة الشهيد المغربي الابتدائية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية. تضمنت الزيارة حضور طابور الصباح والاحتفالات المدرسية. كما تم الإشادة بالجهود المبذولة في المدرسة. في سياق منفصل، قدم تريزيجيه اعتذارًا لجمهور الأهلي وسجل هدفًا.

قام جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق ، نائباً عن اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ ، بزيارة تفقد ية ل مدارس المدينة لمتابعة انتظام العملية ال تعليم ية. رافقه في الزيارة الدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير الإدارة ال تعليم ية ب دسوق ، وقيادات قطاع ال تعليم ، حيث شملت الزيارة مدرسة الشهيد المغربي الابتدائية. شهدت الزيارة حضور طابور الصباح، وتحية العلم، والمشاركة في الاحتفاليات المدرسية.

وعبّر ساطور عن إعجابه بالجهود المبذولة في مدرسة الشهيد المغربي، مشيداً بجهود مجلس الأمناء برئاسة علاء حويله، و أعضاءه فريد نجيب، ناهد الشاعر، خميس عامر وفريق العمل بالمدرسة، في تحقيق النجاح للعملية التعليمية وضمان انتظام العام الدراسي. نقل ساطور تحيات وتهاني اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بمناسبة المولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.\أكد الدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير الإدارة التعليمية بدسوق، على أهمية التزام إدارات المدارس والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة مستقبلهم الدراسي والتعليمي. وأكد أيضاً على التزام الدولة، ممثلة في الإدارة التعليمية، بضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة، مشدداً على ضرورة توفير كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف. دعا هراس الله أن يحقق كل ما يتمناه الطلاب في العام الدراسي الجديد، وأن يوفقهم في مسيرتهم التعليمية. هذا وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس، والوقوف على احتياجات الطلاب والمعلمين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم. تهدف هذه الجهود إلى الارتقاء بمستوى التعليم في المدينة، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي.\في سياق آخر، يظهر في هذا الخبر تريزيجيه لاعب كرة القدم، حيث قدم اعتذاره لجمهور النادي الأهلي قبل مواجهة فريق سيراميكا، وذلك عبر مقطع فيديو. وفي تطور آخر، تمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 26 من المباراة أمام سيراميكا، مما يعكس أهمية الرياضة ودورها في المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة التفقدية ومتابعة العملية التعليمية تعكس اهتمام الدولة بقطاع التعليم وأهميته في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواكبة التطورات العالمية والمساهمة في نهضة البلاد. كما أن مشاركة القيادات التنفيذية في هذه الزيارات تعزز التواصل بين الجهات المعنية بالتعليم، وتساهم في حل المشكلات التي قد تواجه المدارس والطلاب. هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية محفزة، وتشجيع الطلاب على التفوق والنجاح في دراستهم





