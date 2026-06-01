مساعٍ أمريكية لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: روبيو يتصل بعون ونتنياهو

كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني ورئيس وزراء الاحتلال لبحث تهدئة تقضي بوقف حزب الله عملياته مقابل عدم توسيع إسرائيل عملياتها، وسط تباين في المواقف اللبنانية.

في إطار المساعي ال دبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد على الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية، كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون ورئيس وزراء الاحتلال ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو.

وتهدف هذه الاتصالات إلى بحث سبل خفض التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل، والذي بلغ مستويات خطيرة خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول، فإن واشنطن طرحت تصوراً أولياً يقضي بوقف حزب الله جميع عملياته العسكرية ضد إسرائيل، مقابل التزام تل أبيب بعدم توسيع عملياتها العسكرية أو تصعيدها داخل الأراضي اللبنانية. ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه المنطقة موجة من القلق الدولي إزاء احتمال اندلاع حرب شاملة، وسط دعوات متعددة لضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداداً لدفع المقترح الأمريكي إلى الأمام، معتبراً أنه يشكل أساساً محتملاً للتهدئة. إلا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك بموقف مغاير، إذ شدد على أن أي تهدئة يجب أن تبدأ أولاً بتوقف إسرائيل عن إطلاق النار، محملاً الجانب الإسرائيلي مسؤولية اتخاذ الخطوة الأولى لخفض التوتر. وأكد بري أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية، لكنه لن يقبل بأي شروط تمس سيادته أو تفرض عليه أجندات خارجية.

ويأتي هذا الاختلاف في المواقف بين المسؤولين اللبنانيين ليعكس تعقيد المشهد السياسي الداخلي، حيث تتشابك الحسابات الحزبية والطائفية مع الضغوط الإقليمية والدولية. على الصعيد الميداني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انفجار صاروخ قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، في حادثة تعكس استمرار التوتر على الأرض. وفي الوقت نفسه، حذرت بريطانيا من خطورة التصعيد، داعية جميع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتأتي التحركات الأمريكية في ظل جهود دولية أوسع تهدف إلى منع تدهور الوضع إلى حرب إقليمية، خاصة مع تزايد القلق من امتداد النزاع إلى دول أخرى في المنطقة. ويبدو أن واشنطن تسعى إلى استغلال قنوات الاتصال المباشرة مع الفرقاء اللبنانيين والإسرائيليين للتوصل إلى صيغة تهدئة مؤقتة تتيح المجال لاستئناف المسار الدبلوماسي، وسط توقعات بأن تكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الأحداث.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن المقترح الأمريكي يواجه عقبات كبيرة، أبرزها تمسك حزب الله باستمرار عملياته العسكرية رداً على ما يعتبره عدواناً إسرائيلياً، ورفض إسرائيل تقديم أي تنازلات قبل وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن هناك مساحة محدودة للمناورة، وأن الضغط الدولي قد يدفع الأطراف إلى تقديم تنازلات متبادلة. وفي هذا السياق، تلعب مصر وقطر وفرنسا أدواراً مساعدة عبر قنوات دبلوماسية موازية، في محاولة لسد الفجوات بين المواقف المتباينة.

ويبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الجهود الأمريكية في تحقيق اختراق دبلوماسي قبل فوات الأوان؟ أم أن التصعيد العسكري سيفرض نفسه على الجميع، ليقود المنطقة إلى حرب جديدة لا يحمد عقباها





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة لبنان إسرائيل حزب الله دبلوماسية

United States Latest News, United States Headlines