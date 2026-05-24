مساعٍ دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وطهران لإنهاء التوترات وتأمين مضيق هرمز

تقارير حول تقدم ملحوظ في المحادثات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف العقوبات، مع تأجيل الملف النووي.

تشهد الساحة الدولية تحولات دراماتيكية في مسار العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث تكشف المصادر عن وجود تقدم ملموس في جولة من المحادثات الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء حالة التوتر والصدام المستمر بين الطرفين.

وتتركز هذه الجهود في الوقت الراهن على إبرام اتفاق نهائي يضمن تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي ولإمدادات الطاقة، مما يقلل من مخاطر تعطيل تدفقات النفط والغاز العالمية. وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المفاوضات قد قطعت شوطاً كبيراً نحو التوصل إلى تفاهمات مشتركة تسمح للسفن بالعبور بأمان، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي تفاصيل المقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الاتفاق المرتقب قد يتضمن تدابير اقتصادية ملموسة، من أبرزها رفع التجميد عن بعض الأصول المالية الإيرانية المودعة في المصارف الأجنبية، وهو مطلب إيراني أساسي منذ سنوات. كما يتوقع أن يشمل الاتفاق تخفيفاً جزئياً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل ضمانات أمنية تتعلق بحرية الملاحة.

ومن المثير للاهتمام أن الطرفين اتفقا بشكل مبدئي على تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً وشائكة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومسألة التخلص من مخزونات اليورانيوم المخصب، على أن يتم تناول هذه الملفات في جولات تفاوضية لاحقة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وذلك لتجنب عرقلة الاتفاق الفوري بشأن مضيق هرمز. من الجانب الإيراني، تبرز رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي، حيث أكد قائد مقر ختم الأنبياء المركزي، علي عبداللهي، أن الاستراتيجيات التي يضعها المرشد الأعلى لإدارة منطقة الخليج ومضيق هرمز تهدف إلى ضمان مستقبل المنطقة وفق رؤية إيرانية قوية.

وشدد عبداللهي على أن النظام الإقليمي الجديد الذي تسعى إيران لبنائه لا يترك مكاناً للقوى الأجنبية، معتبراً أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك القدرة والجاهزية للرد بحزم على أي عدوان خارجي، وذلك لمنع تكرار التجارب التاريخية المؤلمة. هذا الخطاب يعكس التوازن الذي تحاول طهران تحقيقه بين الانفتاح الدبلوماسي لتحقيق مكاسب اقتصادية وبين التمسك بسيادتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو في إدارة المياه الإقليمية.

وعلى الصعيد الأمريكي، تزايدت التوقعات بصدور إعلانات إيجابية قريباً، حيث ألمح وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إمكانية ظهور أخبار جيدة في الساعات القادمة بخصوص وضع مضيق هرمز. وأكد روبيو أن الدبلوماسية قد أحرزت تقدماً كبيراً، رغم تأكيده أن الاتفاق لم يصل بعد إلى صيغته النهائية والملزمة. إن هذا الحراك الدبلوماسي يأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى تقليل أعبائها العسكرية في الشرق الأوسط وتأمين التجارة العالمية، بينما تسعى إيران إلى كسر العزلة الاقتصادية وتخفيف الضغوط المالية.

ومع ذلك، يظل الشك يرافق هذه العملية نظراً للتاريخ الطويل من عدم الثقة بين الطرفين، مما يجعل فترة الثلاثين يوماً الإضافية المقترحة للمفاوضات فترة حاسمة في تحديد شكل العلاقات المستقبلية. ختاماً، فإن نجاح هذه المحادثات لا يعني بالضرورة حل كافة الخلافات الجوهرية، بل هو محاولة لإدارة الصراع وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة. إن التركيز على الجانب الملاحي والاقتصادي أولاً يمثل تكتيكاً دبلوماسياً لتقريب وجهات النظر قبل الدخول في صلب الملف النووي.

وبقاء العالم في حالة ترقب لما ستسفر عنه جولة المحادثات المقبلة، والتي قد تعقد في الخامس من يونيو، يضع المجتمع الدولي أمام تساؤلات حول مدى استدامة هذا الاتفاق وقدرته على الصمود أمام الضغوط الداخلية في كلا البلدين، خاصة مع تزايد حدة الاستقطاب السياسي في واشنطن والتشدد في بعض الدوائر الإيرانية





