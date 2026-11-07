مساكن زينب تقرر إزالة مساكن زينهم وعزبة هريدي بحي السيدة زينب

صندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة يبدءان حصر 684 وحدة بمساكن زينهم وعزبة هريدي بحي السيدة زينب للتطوير، مما يثير قلق السكان ورفضهم الإخلاء.

أثار قرار حصر العقارات في مساكن زينهم و عزبة هريدي ب حي السيدة زينب حالة من القلق الشديد بين أهالي المنطقة، حيث نزلت فرق من حي السيدة زينب و محافظة القاهرة مطلع الأسبوع لمعاينة المستندات والبدء في تحديد نطاق الإزالة المرتقبة.

بروتوكول إعادة تخطيط بمساحة 122 فدانًا

أكد مجدي عبد الرحمن، من سكان المنطقة، أن البروتوكول الموقع بين صندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة يهدف إلى إعادة رسم وتخطيط وتطوير مناطق فم الخليج وأرض جوزيل والديورة وسوق الحتت والمناطق المحيطة بمستشفى 57357.

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تغطي هذه المشاريع مساحة تقدر بنحو 122 فدانًا، وتحديدًا مناطق مساكن زينهم القديمة بمراحلها الثلاث، وتبدأ الحدود الشمالية من شارع النجار أمام مستشفى المقطم، والشرقية من شارع مجرى العيون، والغربية من شارع بيرم التونسي، والجنوبية من منطقة فم الخليج.

رفض الأهالي للإخلاء ورفض التصاريح الرسمية

صرحت مروة سمير، وهي إحدى السكان، بأن إدارة المحافظة أو الحي لم تتواصل مع الأهالي لتوضيح مصير المنطقة رغم بدء أعمال الحصر، مشيرة إلى أن السكان لا يرفضون التطوير لكنهم يرفضون الإزالة التامة.

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أوضحت سمير أن الأهالي لن يقبلوا بالانتقال إلى سكن بديل أو التعويضات المالية بسبب ارتفاع أسعار الشقق، مشيرة إلى أن أقل شقة على الطوب الأحمر تصل إلى مليون جنيه، مما يجعل التعويضات غير كافية لشراء وحدات مماثلة في السوق الحالي.

وأكد السكان تمسكهم بملكية منازلهم التي يصفونها بأنها منظمة وتحتضن أشجارًا، ودعوا إلى تطوير المنطقة دون إخراج السكان، مستشهدين بتجربة تل العقارب والطيبي 2 حيث تم التطوير وإعادة التسكين.

حصر 684 وحدة سكنية ورفض تسليم المستندات

قال محمود عبد الجواد، من سكان عزبة هريدي، إن فرق الحصر التي حضرت برفقة قوة من قسم شرطة السيدة زينب حددت هدفها في حصر 21 بلوكًا سكنيًا، منها 9 بلوكات بمساكن زينهم و12 بلوكًا بعزبة هريدي.

وتطوع شباب المنطقة للحصر وتوصلوا إلى وجود 460 وحدة بعزبة هريدي ونحو 224 وحدة بمساكن زينهم، بإجمالي 684 وحدة سكنية، مما زاد من حدة الاحتقان بسبب غموض تفاصيل القرار.

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أضاف عبد الجواد أن بعض الأهالي امتنعوا عن تسليم المستندات رفضًا للإخلاء، مؤكدًا أن المنطقة ليست عشوائية ولا تتعارض مع تنفيذ مشاريع الطرق، وأن السكان مستعدون لتحمل تكاليف الترميم بأنفسهم.

غياب الرد من مسؤولي المحافظة حتى الآن

أفادت إحدى ربات البيوت بأن المنطقة تضم شرائح متنوعة مثل ضباط الجيش والشرطة وأساتذة جامعات ومدرسين وأطباء، مشيرة إلى أن بلوكات عزبة هريدي تتكون من 5 طوابق و10 شقق، بينما تحتوي بلوكات زينهم على 4 طوابق و8 شقق لكل مدخل.

حاولت "الشروق" التواصل مع مسؤولي محافظة القاهرة وممثل حي السيدة زينب للاستفسار عن طبيعة الإجراءات المرتقبة ومطالب السكان بشأن التعويضات أو بدائل السكن، إلا أنه لم يتم تلقي أي رد رسمي حتى وقت نشر التقرير.