مستشفى الغردقة يجري أول عمليات قلب مفتوح في تاريخه

سجل مستشفى الغردقة العام إنجازًا طبيًا جديدًا بإجراء عمليتين لجراحة القلب المفتوح لأول مرة، مما يضمن رعاية صحية متكاملة للمواطنين دون الحاجة للتنقل للقاهرة.

حقق مستشفى الغردقة العام إنجازًا طبيًا بارزًا من خلال نجاح فريقه المتخصص في إجراء عمليتين ل جراحة القلب المفتوح ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة الصحية بالمحافظة. يأتي هذا الإنجاز كاستجابة مباشرة للطلب المتزايد على الخدمات العلاجية المتقدمة محليًا، بهدف توفير التدخلات الجراحية المعقدة بالقرب من محل إقامة المرضى.

تطوير المنظومة الصحية بالبحر الأحمر

أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن إدخال جراحات القلب المفتوح إلى المستشفى الحكومي يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تطوير المنظومة الصحية الشاملة في المحافظة. شدد المحافظ على ضرورة استمرار الدعم الكامل للمستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، مع التوسع الفعلي في التخصصات الطبية الدقيقة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة لجميع المواطنين داخل النطاق الجغرافي للمحافظة.

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التعاون الطبي والفرق المتخصصة

قاد الفريق الجراحي الذي نفذ العمليتين الدكتور حسن السيسي، أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، بالتعاون الوثيق مع الأخصائي محمود قطب والدكتورة هند محمود أخصائية التخدير. شارك في العملية أيضًا فريق التمريض المتميز الذي ضم أسماء أحمد ودينا أحمد ورجاء ثابت، حيث تضافرت جهود الفرق الطبية والتمريضية بدقة عالية لإعداد الحالات وتنفيذ الجراحتين بنجاح.

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إشراف وزارة الصحة والمتابعة الميدانية

جرى تنفيذ الجراحتان تحت الإشراف المباشر لوكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتورة رشا عادل مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الغني مدير مستشفى الغردقة العام. أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن نجاح هذه الإجراءات يعكس التطور الملحوظ في قدرات الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الحكومية، مؤكدًا مواصلة العمل على توفير الإمكانات اللازمة لدعم التخصصات الدقيقة وتوسيع نطاق التدخلات الطبية المتقدمة.

تأثير الإنجاز على المرضى والمستقبل

يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول في مسار تطوير الخدمات الصحية بجنوب مصر، إذ إن نجاح إجراء جراحات القلب المفتوح داخل مستشفى حكومي بالمحافظة يعزز بشكل كبير فرص حصول المواطنين على خدمات علاجية كانت تستلزم في السابق الانتقال إلى مراكز طبية خارج المحافظة أو إلى القاهرة. كما يفتح هذا النجاح المجال أمام التوسع المستمر في تقديم المزيد من التخصصات الجراحية الدقيقة، مما يقلل من مشقة التنقل ويوفر وقت وجهد المرضى وأسرهم.