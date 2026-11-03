مستشفى الناس تنقذ حياة طفلة تعاني من عيوب خلقية معقدة في القلب والرئة

نجح الفريق الطبي بمستشفى الناس في شبرا الخيمة في إنقاذ حياة الطفلة حياة عمرو (سنة و9 أشهر) بعد إجراء عملية دقيقة لعلاج عيوب خلقية في القلب والرئة وتحسين تدفق الأكسجين لديها.

نجح الفريق الطبي المتخصص ب مستشفى الناس في محافظة القليوبية، وتحديداً في فرعها الرئيسي الواقع بمدينة شبرا الخيمة ، في إنقاذ حياة الطفلة حياة عمرو ، البالغة من العمر سنة وتسعة أشهر، والتي كانت تواجه تهديداً حقيقياً لحياتها نتيجة معاناتها من تشوهات خلقية متشابكة ومعقدة في جهازها التنفسي والقلبي. ولقد تمثل التحدي الصحي الرئيسي في إصابتها بعيب خلقي مركب بالقلب، يُعرف طبياً باسم أحادي البطين، وهو خلل يؤدي إلى وجود بطين واحد بدلاً من الاثنين، مما يعيق ضخ الدم بكفاءة، بالإضافة إلى عيب خلقي ثانوي في الرئة تسبب في انخفاض شديد ومقلق في نسبة الأكسجين الواصل لأنسجة جسدها، ما استلزم تدخلاً طبياً عاجلاً ودقيقاً لاستقرار حالتها.

التشخيص الدقيق لمشكلة الرئة اليسرى

استقبلت مستشفى الناس الحالة الطارئة للطفلة حياة، حيث باشر الفريق الطبي المعني بإجراء فحوصات تشخيصية متقدمة لتحديد الآلية الدقيقة للمشكلة الصحية، وقد شملت هذه الفحوصات إجراء منظار رئوي دقيق بهدف استكشاف طبيعة التشوه الخلقي الذي تعاني منه الطفلة، ولقد أظهرت نتائج هذا الفحص المعقد بوضوح أن المشكلة الرئيسية تكمن في الرئة اليسرى، وهو اكتشاف حاسم ساعد الأطباء على تقييم الحالة الصحية للطفلة بدقة متناهية وتحديد الخطة العلاجية المناسبة التي تتوافق مع تعقيدات حالتها وارتباط مشكلات القلب والرئة بتراجع مستويات الأكسجين في الجسم بشكل خطير.

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إجراء وصلة وريدية لتحسين تدفق الدم

بعد استكمال جميع الفحوصات والمعاينات اللازمة وتأهيل الطفلة للإجراء الجراحي، قام الفريق الطبي بمستشفى الناس بإجراء تدخل علاجي جريء ومتمثل في إنشاء وصلة وريدية دقيقة بهدف تحسين تدفق الدم بشكل ملحوظ، ولقد أسهم هذا الإجراء الطبي المعقد بشكل مباشر وفعّال في تحسن نسبة الأكسجين لدى الطفلة واستقرار حالتها الصحية العامة، مما مكن الطواقم الطبية من خوض رحلة علاجية طويلة الأمد عكست أهمية التكامل الكبير بين وسائل التشخيص المتطورة والتدخلات الطبية المتخصصة في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، لتتمكن الطفلة في النهاية من مغادرة المستشفى بسلام تام وصحة جيدة.

دور مستشفى الناس في رعاية العيوب الخلقية

يأتي نجاح التعامل مع حالة الطفلة حياة، في إطار الدور الكبير الذي تقوم به مستشفى الناس بشكل روتيني ومستمر في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والأقل تكلفة للأطفال، خاصة مرضى العيوب الخلقية المعقدة، من خلال منظومة علاجية متكاملة تعتمد على التشخيص الدقيق والمبكر، والتخطيط الطبي المناسب لكل حالة على حدة، والتعاون الوثيق بين التخصصات المختلفة، بما يسهم في اختيار التدخلات العلاجية التي تتناسب تماماً مع طبيعة الحالة الصحية لكل طفل، حيث تعتمد المستشفى على تجهيزات طبية متطورة تتيح للأطقم الطبية إجراء الفحوصات والتدخلات اللازمة للتعامل مع الحالات الدقيقة.

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التكامل بين تخصصات القلب والصدر والرعاية الحرجة

كما يمثل تكامل الخبرات الطبية بين تخصصات القلب والصدر والرعاية الحرجة أحد العناصر المهمة والأساسية في التعامل مع الحالات التي تتداخل فيها المشكلات الصحية بشكل معقد، إذ تتطلب هذه الحالات تحديداً تقييماً دقيقاً لكل جانب من جوانب الحالة الصحية، ووضع خطة علاجية شاملة تراعي طبيعة العيوب الخلقية وتأثيرها المباشر على وظائف الجسم الحيوية، مع متابعة مستمرة ودقيقة لاستجابة الطفل للتدخل العلاجي، وهذا ما أكدته إدارة المستشفى من خلال التزامها بتوفير الرعاية الطبية ومتابعة المرضى وفق احتياجاتهم الصحية، بما يدعم قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات التي تتطلب مستويات متقدمة من الدقة والخبرة الطبية العالية.

رؤية مستشفى الناس الإنسانية والمرافق الحديثة

وتواصل مستشفى الناس أداء رسالتها الإنسانية النبيلة في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمرضى، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بحق كل طفل في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، والعمل الجاد على تخفيف معاناة الأسر التي تواجه تحديات علاجية صعبة، لتظل المستشفى نموذجاً فريداً للعمل الطبي والإنساني الذي يضع حياة المرضى وسلامتهم في مقدمة أولوياتها، وهي تُعد مستشفى الناس صرحاً طبياً خيريًا غير هادف للربح في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتقدم خدماتها الطبية بالمجان للمرضى في عدد من التخصصات الدقيقة، من بينها أمراض القلب والجهاز الهضمي، وسكري الأطفال، والحروق، وزراعة الكبد للأطفال، وفق خطط علاجية تستند إلى أحدث المعايير الطبية، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و10 غرف عمليات و140 وحدة رعاية مركزة.