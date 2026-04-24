مستجدات الجمعة: ارتفاع الدولار، توصيات صحية، وتأكيد على أهمية الأمن القومي

نشرة إخبارية شاملة تتضمن تحديثات حول الطقس، أسعار الصرف، قرارات لجنة الصحة في مجلس النواب، ورؤى حول الأمن القومي المصري.

تحديثات الجمعة الموافق 24 أبريل 2026: طقس حار نهارًا وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً. شهدت أسواق الصرف ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تراوح الارتفاع بين 44 و 61 قرشًا.

في المقابل، استعادت البورصة المصرية عافيتها وارتفعت بعد فترة من التراجع. فيما يتعلق بالقطاع الصحي، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب توصيات حاسمة بشأن إعادة هيكلة عملية تكليف الأطباء الجدد من كليات طب الأسنان والصيدلة لعامي 2023 و 2024، بهدف ضمان توزيع عادل وفعال للكفاءات الطبية في جميع أنحاء البلاد.

وفي سياق منفصل، أكد اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الأمن القومي المصري يرتكز على أسس متينة تشمل استقرار وأمن الوطن والعمل الدؤوب على تنميته الشاملة. وأضاف الألفي، خلال مداخلة له في برنامج 'اليوم' على قناة 'DMC'، أن تحقيق الأمن القومي يتطلب تعزيز القدرات الشاملة للدولة لمواجهة التحديات المتزايدة على كافة الأصعدة الاستراتيجية، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا أو في الفضاء.

وأوضح أن هذه القدرات لا يمكن بناؤها إلا من خلال تنمية متوازنة وشاملة في جميع أجهزة الدولة، تغطي كافة مناطق البلاد، وتستهدف تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات. وأشار إلى أن القوى الشاملة للدولة تتجسد في أربعة محاور رئيسية: القوى السياسية والأمنية، والقوى الاقتصادية، والقوى الاجتماعية، والقوى العسكرية. وأوضح أن القوى السياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، بينما تضطلع القوى الأمنية، بما في ذلك الأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية، بمسؤولية تأمين هذه القوى ودعمها.

وأكد أن هذه القوى المتكاملة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها المنشودة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة وقوية في هذا الاتجاه، وتحظى بثقة دولية كبيرة في قدراتها السياسية، بفضل الدبلوماسية النشطة التي تتبناها، والتي تسعى إلى إقناع الدول الأخرى برؤيتها القائمة على السلام وحل المشكلات من خلال الحوار والتفاوض والحلول الدبلوماسية والسياسية، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي. كما شدد اللواء الألفي على أهمية القوى الاقتصادية، واصفًا إياها بأنها الركيزة الأساسية والداعمة لباقي القوى، مؤكدًا أنها توفر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

وأضاف أن القوى الاجتماعية، التي تشمل جميع مكونات المجتمع المصري، مثل الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والأركان التعليمية والصحية والرياضية، تلعب دورًا حيويًا في بناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم والازدهار. واختتم حديثه بالتأكيد على أن القوة العسكرية، أو القوة 'الصلبة'، هي الضمانة النهائية للأمن القومي المصري، حيث تعمل على تأمين وحماية الحدود والمصالح الاستراتيجية للدولة على كافة الاتجاهات.

وأكد أن العامل الأهم في هذه القوة هو الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن أفراد الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية هم في الأساس أبناء هذا الشعب، وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول عن الوطن. وأضاف أن الأمن القومي ليس مجرد مفهوم عسكري، بل هو منظومة متكاملة تشمل جميع جوانب الحياة في مصر، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين





