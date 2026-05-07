مستشفى الدعاة يواصل ريادته في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة وتعزيز الوقاية في مصر

تقرير مفصل حول دور مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف في تنفيذ المبادرات الصحية القومية، وإشادة منظمة الصحة العالمية بالنجاح المصري في القضاء على فيروس سي وتحقيق المستوى الذهبي.

في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، يواصل مستشفى الدعاة التابع ل وزارة الأوقاف تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف دقيق ومباشر من وزارة الصحة والسكان.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتفعيل دور المؤسسات الدينية في دعم الصحة العامة، حيث تحول المستشفى إلى مركز حيوي لاستقبال المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية الشاملة. وتشمل هذه الخدمات مجموعة من المبادرات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة الكشف عن فيروس سي عبر المسح الطبي الشامل، ومبادرة صحة المرأة التي تركز على الكشف المبكر عن أورام الثدي لتقليل نسب الوفيات وزيادة فرص الشفاء، بالإضافة إلى مبادرة الأمراض المزمنة التي تهدف إلى مراقبة وفحص مستويات السكر في الدم وضغط الدم للسيطرة على هذه الأمراض ومنع مضاعفاتها.

كما يولي المستشفى اهتماماً خاصاً بالجيل القادم من خلال مبادرة صحة الأطفال التي تعمل على رصد حالات التقزم والسمنة والأنيميا، مما يضمن نمواً صحياً سليماً للأطفال المصريين. وعلى الصعيد الدولي، حصدت التجربة المصرية إشادات واسعة من منظمة الصحة العالمية، حيث أشار تقرير المنظمة الخاص بالتهاب الكبد لعام 2026 إلى أن مصر قدمت نموذجاً عالمياً رائداً وملهماً في كيفية القضاء على فيروس التهاب الكبد سي.

وقد نجحت الدولة المصرية في تحول تاريخي مذهل، حيث انتقلت من كونها الدولة الأعلى عبئاً من حيث عدد الإصابات بهذا المرض على مستوى العالم، إلى أول دولة في التاريخ تحقق تصنيف المستوى الذهبي على مسار القضاء على المرض في عام 2023. وقد أكد التقرير أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة قيادة وطنية حكيمة وجهود مؤسسية متكاملة تضافرت فيها كافة جهات الدولة.

وكانت مبادرة 100 مليون صحة هي حجر الزاوية في هذا النجاح، إذ تمكنت من فحص أكثر من 60 مليون مواطن خلال عامي 2018 و2019، مما أتاح تشخيص وعلاج ملايين الحالات التي كانت تعاني من المرض في صمت، كما ساهم التوجه نحو توطين صناعة الدواء محلياً في خفض تكلفة العلاج بشكل كبير، مما جعل الخدمة الطبية متاحة ومجانية لكل مواطن دون استثناء. إن هذه الجهود الجبارة لم تقتصر نتائجها على الداخل المصري فحسب، بل امتدت لتحدث تأثيراً إيجابياً في إقليم شرق المتوسط، حيث سجلت مصر أعلى معدلات تشخيص وعلاج سنوية على مستوى العالم، وأدت إلى أكبر انخفاض في عبء المرض في المنطقة.

وتستمر مصر في دورها الريادي عبر نقل خبراتها الفنية والطبية واللوجستية لدعم الدول الأخرى في مكافحة هذا المرض، مما يعزز من مكانتها كقوة ناعمة في مجال الصحة العالمية. ومن جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أن استمرار مستشفى الدعاة في تنفيذ هذه المبادرات الصحية يعكس حرص الوزارة على عدم الاكتفاء بالدور الدعوي والروحي، بل الامتداد لتقديم الدعم الملموس في حياة المواطنين اليومية، إيماناً بأن الحفاظ على الصحة هو جزء من مقاصد الشريعة الإسلامية والغايات السامية للدولة.

إن هذا التكامل بين العمل الديني والعمل الصحي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، والبناء على النجاحات الدولية التي تحققت في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن مستقبلاً خالياً من الأمراض الفتاكة ومجتمعاً يتمتع بكامل عافيته وقدرته على الإنتاج والبناء في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها





