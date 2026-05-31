Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

مستشفى شهداء الأقصى يحذر من أزمة تعطل المولدات الكهربائية

أخبار News

مستشفى شهداء الأقصى يحذر من أزمة تعطل المولدات الكهربائية
مستشفى شهداء الأقصىأزمة تعطل المولدات الكهربائيةاعتداء مستوطن إسرائيلي
📆5/31/2026 10:21 AM
📰Shorouk_News
36 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 53%

تتعرض فلسطينية لاعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بينما يحذر المستشفى من أزمة تعطل المولدات الكهربائية في غزة.

مستشفى شهداء الأقصى في غزة يحذر من أزمة تعطل المولدات الكهربائية ، بينما تتعرض فلسطينية لاعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي في ال ضفة الغربية . وتشهد ال ضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على غزة ، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويحذر المستشفى من أزمة تعطل المولدات الكهربائية، والتي دخلت مرحلة خطورة، وتحث على اتخاذ إجراءات فورية لتفادي أزمة كهربائية. وتعرض فلسطينية لاعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دهسها المستوطن بسيارته على الشارع الرئيسي في بلدة اللبن الشرقية، ونقلت للعلاج بمستشفى بمدينة رام الله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويشهد التصعيد الإسرائيلي من قبل الجيش والمستوطنين، عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا. وتشير المعطيات إلى أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

مستشفى شهداء الأقصى أزمة تعطل المولدات الكهربائية اعتداء مستوطن إسرائيلي ضفة الغربية غزة

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 13:23:20