مستشفى شهداء الأقصى يحذر من أزمة تعطل المولدات الكهربائية

تتعرض فلسطينية لاعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بينما يحذر المستشفى من أزمة تعطل المولدات الكهربائية في غزة.

ويحذر المستشفى من أزمة تعطل المولدات الكهربائية، والتي دخلت مرحلة خطورة، وتحث على اتخاذ إجراءات فورية لتفادي أزمة كهربائية. وتعرض فلسطينية لاعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دهسها المستوطن بسيارته على الشارع الرئيسي في بلدة اللبن الشرقية، ونقلت للعلاج بمستشفى بمدينة رام الله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويشهد التصعيد الإسرائيلي من قبل الجيش والمستوطنين، عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا. وتشير المعطيات إلى أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي





