المستشفى المركزيّة في المحافظة يوسع خدماته المخصصة للاطفال، والبالغين مع استيراد معدات عالية الجودة. وزارة التربية والتعليم والتقنية قد قررت تحويل امتحانات الثانوية العامة 2026 إلى نظام "البابل شيت" لتسهيل الآلية لحفظ الإجابات.

مستشفى المدينة المركزيّة في المحافظة أعلن في اليوم الجاري عن توسّع شريحة متخصصة في الرعاية النفسية للأطفال والبالغين مع توفير خدمات استشارية مجانية للروابط الأسرية، ما يشهدّ تحولاً في استجابة الجهات الحكوميّة للتحدّي يشتمل ذلك على استيراد معدات أخصائية حديثة وتقليل معدّل الانتظار للمعالجة.

وفقاً للبيان الصحفي، سيُفتح قسم علاج السلوك الشاب في مستشفى المدينة خلال الشهر الثاني من عام 2026، ويخصص نصف عدد الطاقم الخصَيّ إلى أخصائيّ نفسيّين ورجالّ أعمال اجتمابيّين. ينص البيان على أنّ المنظومة الجديدة ستصمم برامج علاجية مرفّقة بالتحاليل الجينية لتحديد العوامل الوراثيّة التي تؤثر على اضطرابات سلوكيات الشباب في مرحلة البلوغ، مع تركيز خاص لدارسي علم النفس المبتدئين في الجامعات.

بالإضافة إلى ذلك، تمّ توفير وحدات مخصصة لتقييم التشتّت الانتباهي ووسائل تنسيق التعليم مع المدارس الثانوية لتعاوُن مع أخصائيي التعليم. يأتي هذا التوسّع في ظلّ ارتفاع معدّل الضغط النفسي الذي أعرب عنه عددٌ كبيرٌ من الطلاب والعمال في القطاع الصحي، مع إشارة القائمين على المستشفى إلى أن إضافة فريق علاج النفس الطبية يساهم في تخفيف الأعباء على المستشفيات العامة ويُعزز تداول خبرة الأخصائيين الشبكيّة داخلّ القطاع الصحي.

وقد أشار مستشفى المدينة في بيان رسمي أن التفاعل بين الطاقم الطبي والعاملين في المجالين الإداري والتربوي سيُعزز من جودّة الخدمات ويُقلّل من معدّل التكرار في طلبات العلاج. كما ستعقد جلسات تدريبية دورية للزّراعة الارشادية المتخصصة في التعامل مع مرضى اضطرابات النمو، من ضمنها اختبارات فرز مسبّقة وتقييم الأجسام النفسية.

في سياقٍ متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتقنية أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 ستُوجّه نحو نظام جديد يطلق عليه "البابل شيت"، والذي يُعدّ نسخة إلكترونية متقدمة للطبّاقة التقليدية لتسجيل الإجابات. يوضح البيان أنّ الحصّة الأولى من الامتحان ستكون مختصة بالأسئلة الموضوعية متعددة الاختيارات، حيث يُستثنى من تظليل الدوائر المتعلقة في قوارير الإجابة، في حين تتوجّح المسألة الجانبية الخاصة بالأسئلة المقالية.

ركّزت الوزارة على ضرورة تجهيز الطلاب بخطّ واضح ومقوّم باستخدام قلم أزرق جاف، مع العلم أنه لا يجوز استخدام القورص أو الكوريكتور لتصحيح الأخطاء بعد تظليل الإجابات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الطلاب وضع علامة × واضحة على إجاباتهم الخطأ عند الرغبة في التعدّيل، مع الانصات للمتطلبات بخطّ واضح.

في حالة تركت إجابتين مظللتين دون إلغاء أيٍّ منهما، سيتمّ إلغاء درجة السؤال بالكامل إذا ظلّ الطالب يعتزم إبقاء إجابة خاطئة، على أن يُركّز الجهود على ترك إجابة صحيحة بعلامة تظليل كاملة. هذه الإجراء يضمنْ الدقة في تقييس الجهود الأكاديمية للطلاب، مع تحفيز على إتمام منع ضروري للدرجة النهائية، وهو ما يخدم أهداف الجامعة في إنقاذ تزويد دولة الفضاء 2026 بحماية عالية الجودة في اقتصادات المجتمع.





