أحمد صفوت يصر على البقاء في الزمالك، واللاعبون يستريحون بعد الفوز. استقرار أسعار الخضروات في الأسواق المصرية مع تفاصيل الأسعار الدقيقة للطن.

بعد الفوز المحقق على فريق النادي الإفريقي في مباراة الجمعة، أصدر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تعليماته للاعبين بالحصول على راحة يومية من التدريبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة التدريبية التي تضعها إدارة النادي لتعزيز اللياقة البدنية للاعبي الفريق قبل المواجهة القادمة، في ظل استمرار المنافسة الشرسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

إصرار أحمد صفوت على البقاء في الزمالك

أكد اللاعب أحمد صفوت، صراحةً أنه لن يلعب لأي نادٍ مصري آخر غير الزمالك، معلناً عن التزامه التام مع الفريق الأحمر. وقال صفوت إنه سعيد جداً ببيانه السابق الذي أكّد فيه استمراريته مع النادي، مشدداً على أن كل ما يتم تداوله حول رغبته في الرحيل لا أساس له من الصحة، موضحاً أن قراره نهائي ولا رجعة فيه.

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وأضاف أحمد صفوت أنه يشعر بالراحة الكبيرة في الأجواء التي يسودها النادي، ويعمل بجد من أجل مساعدة فريقه في تحقيق أهداف الموسم الحالي. وأشار إلى أن كلامه كان واضحاً تماماً بشأن نيته مواصلة مشواره مع الزمالك، مستبعداً أي انتقال محتمل إلى أي نادٍ آخر في السوق المصري خلال الفترة القادمة.

أسعار الخضروات في أسواق التجزئة

شهدت أسعار الخضروات في أسواق التجزئة استقراراً نسبياً خلال يوم الجمعة 29 نوفمبر 2026، مع ارتفاع يتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار الجملة. وقد تراوح سعر الطماطم بين 10 و15 جنيهاً للكيلو، فيما سجلت البطاطس سعرًا يتراوح بين 16 و20 جنيهاً، بينما وصل سعر البصل الأبيض إلى 17 و21 جنيهاً للكيلو.

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كما بلغ سعر البصل الأحمر بين 17 و21 جنيهاً للكيلو، وسجل الكوسة سعرًا يتراوح بين 7 و13 جنيهاً. وفيما يخص الجزر بدون عروش، تراوح سعره بين 7 و11 جنيهاً للكيلو، بينما سجل الباذنجان البلدي ما بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و6 جنيهات.

وسجل الفلفل سعرًا يتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر البسلة بين 25 و35 جنيهاً للكيلو. وتُعد هذه الأسعار انعكاساً مباشرًا لتقلبات العرض والطلب في الأسواق المحلية، مما يؤثر على تكاليف المعيشة للأسر المصرية بشكل يومي.

جهود دعم القطاع الزراعي والصوب

تم توفير كل الإمكانيات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لهم. ويهدف هذا الإجراء إلى التوسع في إنشاء الصوب الزراعية، مما يساعد في زيادة الإنتاج وتأمين الغذاء. وقد تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية بشكل كبير لتسهيل عمل القطاع الخاص.

كما تم تقديم الخدمات والإرشادات اللازمة للمزارعين خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد. ويأتي ذلك لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية، وضمان استمرار الإنتاج بمعدلات عالية تحافظ على استقرار الأسعار.

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تداعيات القرار على الفريق والجماهير

يأتي هذا القرار في وقت حرج من الموسم، حيث يسعى الزمالك للتتويج باللقب. وعلّقت الجماهير البيضاء بحماس على بيان صفوت، معتبرة إياه خطوة إيجابية تعزز الثقة في كادر الفريق. ويستعد اللاعبون للعودة إلى التدريبات بقوة بعد الراحة التي منحهم إياها معتمد جمال.