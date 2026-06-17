مستقبل الاتصالات المحمولة في أفريقيا: 290 مليار دولار بحلول 2030

دراسة حديثة تتوقع مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة بنحو 290 مليار دولار في اقتصاد أفريقيا بحلول 2030، مع التركيز على تحدي الاستخدام الفعلي بدلاً من التغطية.

توقعت دراسة حديثة صادرة عن الرابطة العالمية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول ( GSMA ) أن تسهم تقنيات الاتصالات المحمولة بنحو 290 مليار دولار في اقتصاد أفريقيا بحلول عام 2030، مدفوعة بالتسارع المستمر في وتيرة التحول الرقمي في القارة السمراء.

وأكدت الدراسة أن التحدي الرئيسي لم يعد يقتصر على توسيع البنية التحتية للاتصالات، بل يتمثل في تعزيز الاستخدام الفعلي والاستفادة الكاملة من خدمات الاتصال المتاحة. وأوضحت الدراسة بعنوان اقتصاد الهاتف المحمول في أفريقيا 2026 أن قطاع الاتصالات المحمولة ساهم بنحو 240 مليار دولار في اقتصاد القارة خلال عام 2025، بما يعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وفر نحو 13 مليون فرصة عمل وأسهم بإيرادات عامة بلغت 45 مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة الحالية في القطاع تتمثل في الاستخدام وليس التغطية، حيث تتجه شركات الاتصالات، بعد عقد من التوسع في نشر الشبكات، إلى إعادة تموضع أعمالها كشركاء في التحول الرقمي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وإتاحة شبكاتها أمام مزيد من التطبيقات والخدمات. وبحسب الدراسة، يرى أكثر من ثلاثة أرباع مشغلي الاتصالات أن هذا التحول يمثل هدفا استراتيجيا رئيسيا لأعمالهم خلال المرحلة المقبلة.

ورغم انتشار خدمات النطاق العريض المحمول، لا يزال نحو 63% من سكان أفريقيا غير متصلين بالإنترنت عبر الهاتف المحمول، رغم إقامتهم في مناطق تتمتع بتغطية الشبكات، مقابل 9% فقط يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات من الأساس. وأرجعت ضعف معدلات الاستخدام إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع التكلفة، ومحدودية المهارات الرقمية، فضلا عن بعض العوائق الاجتماعية التي تحد من الاستفادة من خدمات الإنترنت المحمول.

كما توقعت الدراسة أن يواصل القطاع زيادة استثماراته خلال السنوات المقبلة، مع ترقب إنفاق شركات الاتصالات أكثر من 76 مليار دولار على تطوير البنية التحتية للشبكات بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام خدمات الإنترنت المحمول من شأنه أن يدعم نمو الاقتصاد الرقمي الأفريقي، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز فرص العمل والإيرادات العامة بحلول نهاية العقد الحالي.

وتعد هذه الدراسة من أبرز التقارير التي تسلط الضوء على دور قطاع الاتصالات المحمولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، حيث يمثل الهاتف المحمول بوابة رئيسية للوصول إلى الخدمات الرقمية والتعليم والصحة والتجارة الإلكترونية. ومع استمرار الجهود لتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات، من المتوقع أن يظل هذا القطاع محركاً رئيسياً للنمو في القارة خلال السنوات القادمة





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الاتصالات المحمولة اقتصاد أفريقيا التحول الرقمي GSMA النطاق العريض

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