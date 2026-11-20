مستوطنون إسرائيليون يسرقون محتويات بسطة فواكه وأشجارا من مشتل فلسطيني جنوبي جنين، فيما تظهر الإحصائيات تزايد الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

نفذ مستوطنون إسرائيليون هجمات سرقة منفصلة استهدفت ممتلكات الفلسطينيين في منطقة جنين جنوبا، شمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال يوم الجمعة الماضي. أظهرت اللقطات المصورة مجموعة من المستوطنين وهم يسرقون محتويات بسطة فواكه كانت موجودة على الطريق العام قرب بلدة الفندقومية ، بينما في حادثة ثانية سرق مستوطن أشجارا من مشتل فلسطيني على الطريق الواصل بين بلدتي جبع وصانور.

تفاصيل عمليات السرقة في جنوب جنين

أكدت مصادر محلية للوكالة أنباء الأناضول أن تسجيلات كاميرات المراقبة وثقت لحظة سرقة محتويات البسطة، حيث ظهر المستوطنون وهم يستقلون مركبة وهم يحملون المسروقات. ولم يستطع صاحب البسطة، الذي لم يتم ذكر اسمه، منع المستوطنين من تنفيذ سرقتهم أمام الكاميرات، مما يشير إلى طبيعة الاعتداءات الجريئة التي تحدث في ظل وجود قوات الاحتلال التي لم تتدخل لإيقاف الحدث في آن واحد.

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وفي السياق نفسه، كشفت التسجيلات عن تصرف مستوطن إسرائيلي واحد سرق أشجارا من مشتل فلسطيني يقع على الطريق الواصل بين بلدتي جبع وصانور، وتقعان جنوبي مدينة جنين. وتوضح هذه الحوادث طبيعة الأهداف التي يتم استهدافها، وهي المنتجات الزراعية والمشتلات التي تمثل مصدر رزق للعائلات الفلسطينية في المنطقة.

ارتفاع وتيرة الاعتداءات منذ بداية أكتوبر

تأتي هاتان الحاديتان في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. وقد زاد وتيرة هذه الاعتداءات بشكل كبير منذ بدء موسم جني الزيتون مطلع أكتوبر الماضي، والذي يشهد استهدافا متكررا للفلاحين ومزارعهم.

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ووفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وهي هيئة حكومية، نفذ المستوطنون حوالي 14 ألفا و742 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الثلاث سنوات الماضية من حرب غزة. وشملت هذه الاعتداءات مجموعة واسعة من الجرائم، مثل تخريب المحاصيل الزراعية، ومهاجمة المركبات والتجمعات السكنية، بالإضافة إلى استهداف موسم جني الزيتون بشكل متكرر وممنهج.

تأثيرات الدمار الإنساني والمادي

تسببت هذه الاعتداءات المتكررة في دمار كبير للممتلكات الاقتصادية، مما يهدد سبل عيش العديد من الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي. كما أن سرقة المحتويات من البساتين والمشتلات يمثل ضربة قوية للاقتصاد المحلي في المنطقة، التي تعاني بالفعل من صعوبات اقتصادية بسبب حصار الاحتلال وسياساته التقييدية.

إحصائيات الضحايا والجرحى في الضفة الغربية

وفقا لبيانات فلسطينية رسمية، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا. كما أدى هذا التصعيد إلى إصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، مما يزيد من العبء على النظام الصحي في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، تم اعتقال أكثر من 26 ألفا فلسطينيا خلال الفترة نفسها، مما يعكس حجم الانتهاكات والقيود المفروضة على الحرية والتنقل. هذه الأرقام تبرز حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال والاعتداءات المستمرة التي يتعرضون لها على الأرض، والتي لا تزال مستمرة دون أي تدخل دولي فعّال لإيقافها.