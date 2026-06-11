مستقبل هيمنة الدولار الأمريكي في ظل الدروس التاريخية للجنيه الإسترليني

تحليل اقتصادي معمق يتناول احتمالية تراجع دور الدولار كعملة مهيمنة عالمياً، مستشهداً بتجربة الجنيه الإسترليني التاريخية ومناقشة البدائل المتاحة مثل اليورو والرنمينبي.

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية نقاشات محتدمة وجدلاً واسع النطاق حول مدى قدرة الدولار الأمريكي على الحفاظ على مكانته المرموقة ودوره القيادي في النظام المالي العالمي.

وفي هذا السياق، يقدم المحلل الاقتصادي ديفيد رونيكل، الزميل المشارك في برنامج الاقتصاد العالمي والتمويل بمعهد تشاتام هاوس، رؤية تحليلية مفادها أن الدولار يتجه نحو الانخفاض، لكنه يؤكد أن هذا التراجع لن يكون انهياراً مفاجئاً أو سريعاً. ويستند رونيكل في تحليله إلى دروس التاريخ، وتحديداً تجربة الجنيه الإسترليني الذي كان يوماً ما العملة المهيمنة عالمياً، مشيراً إلى أن تاريخ العملات الدولية يخبرنا أن نهاية الهيمنة حتمية ولكنها تأخذ وقتاً طويلاً جداً.

ويرى أن الانقسام في الآراء بين من يتوقع نقطة تحول وشيكة للتخلي عن الدولار، ومن يرى أن نقاط القوة البنيوية للعملة الأمريكية ستحميها من التقلبات السياسية، يفتقر إلى البعد التاريخي الضروري لفهم كيفية صعود وسقوط القوى النقدية. من الناحية النظرية، يوضح رونيكل أن هيمنة أي عملة تنشأ من تداخل معقد بين التجارة والتمويل والقوة الجيوسياسية.

فوفقاً للنظرية الاقتصادية التقليدية، يبدأ صعود العملة عندما يزداد استخدامها في تسعير وفواتير التجارة الدولية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب العالمي عليها، وهو ما يقلل تكاليف الاقتراض بها ويعزز جاذبيتها أكثر. أما من منظور الاقتصاد الجيوسياسي، فإن الهيمنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوة العسكرية للدولة، حيث تستخدم القوة الاقتصادية المحلية لضمان أصول آمنة وسائلة، مثل السندات الحكومية. هذا الانجذاب للمستثمرين الأجانب يمنح الدولة المهيمنة سيطرة واسعة على الاقتصادات الأخرى ويحقق لها عوائد إضافية.

ومع ذلك، يذكر التحليل أن الدولة المهيمنة غالباً ما تقع في فخ المبالغة في التوسع لتعظيم نفوذها، فتقوم بإصدار أصول تفوق قدرتها على الضمان الآمن، مما يجعل انخفاض قيمة العملة أمراً حتمياً بمجرد أن يتجاوز الاقتصاد ذروة نموه، وإن كانت التشابكات العميقة الناتجة عن الهيمنة تعمل على إبطاء عملية السقوط هذه بشكل ملحوظ. وبالعودة إلى المثال التاريخي للجنيه الإسترليني، كانت بريطانيا القوة التجارية العظمى في العصر الأول للعولمة، حيث سيطرت على نحو 30% من التجارة العالمية في أواخر القرن التاسع عشر، وكانت 60% من التجارات العالمية تسعر بالجنيه الإسترليني.

ورغم وصول القوة البريطانية إلى ذروتها في تلك الحقبة، إلا أن التراجع لم يكن فورياً. فالدولار لم يتفوق بشكل واضح على الجنيه إلا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، وظل الجنيه يلعب دوراً عالمياً مهماً حتى سبعينيات القرن العشرين، مما يعني أن عملية التراجع استغرقت قرابة قرن كامل. هذا ينسف الادعاء الشائع بأن الوضع الحالي مختلف لعدم وجود بديل للدولار، لأن التاريخ يثبت أن الهيمنة لا تعني غياب المنافسين.

فقد واجه الجنيه الإسترليني منافسة شديدة من الفرنك الفرنسي والمارك الألماني خلال فترة ازدهاره، وهو ما يشبه الوضع الحالي حيث يبرز اليورو والرنمينبي الصيني كمنافسين محتملين. ويشير رونيكل إلى أن اليورو، رغم افتقاره لبعض السيولة وعمق الأسواق مقارنة بالدولار، يمثل حصة كبيرة من فواتير التجارة العالمية ويحتل المرتبة الثانية بثبات في احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 20%، في حين تراجعت حصة الدولار من 75% إلى أقل من 60% خلال ربع قرن.

كما أن الصين ومنطقة اليورو تمثلان شركاء تجاريين أكبر لمعظم دول العالم مقارنة بالولايات المتحدة. أما بالنسبة للدفاعات التي تربط استمرار هيمنة الدولار بالتكنولوجيا والعملات المستقرة، فإن رونيكل يرى أنها تغفل الجوهر؛ فالهيمنة لا تأتي من نوع الأصول أو التكنولوجيا المستخدمة، بل من كون العملة هي 'وحدة حساب الأصول الآمنة'. وهذا الأمان ينبع من الحجم والمصداقية المالية وسلامة المالية العامة، وليس من الهياكل السوقية.

وفي الختام، فإن تراجع الدولار، إذا حدث، سيكون بطيئاً جداً لأن الكثير من القوى العالمية لديها مصلحة حالية في الحفاظ على استقرار قيمته لفترة أطول، تماماً كما حدث مع الجنيه الإسترليني في الماضي





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