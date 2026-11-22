نجاح كبير للمسرحية المصرية خيال مريض على مسرح O2 بلندن بمشاركة منى زكي، وسط دعم إنساني لمؤسسة Chain of Hope وجهد دبلوماسي مصري.

حققت المسرحية الكوميدية المصرية "خيال مريض" نجاحا مدويا في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس السبت، على مسرح Indigo الواقع في مركز O2 الشهير. حضر الحدث حشد ضخم من الجمهور ينتمي للجاليات المصرية والعربية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والفنية والإعلامية التي أضافت زخما إعلاميا كبيرا للمناسبة.

وشهد العرض مشاركة بارزة للسفير المصري لدى المملكة المتحدة أشرف سويلم، الذي أكّد على أهمية دعم المشهد الثقافي المصري في الخارج. كما انضمّ إلى الحضور النجمة المصرية منى زكي، إضافةً إلى الفنان محمد ثروت، مما عكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به الأعمال المسرحية المصرية ذات الجودة العالية في الشتات العربي.

Also read OpenAI تتخلى عن تسمية نموذجها للذكاء الاصطناعى من 'o2' إلى 'o3' لهذا السبب

آلية نجاح العرض وفريق العمل الفني

امتدّ العرض المسرحي لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، عاش فيها الجمهور تفاعلا حارقا وتصفيقا متواصلًا طوال مدة التمثيل. تسجل هذه المناسبة خطوةً تاريخية للمسرح الكوميدي المصري، حيث أثبتت قدرته على جذب الجمهور البريطاني والخارجي خارج الحدود المصرية، مؤكدةً استحقاقها لمكانة مرموقة على الخرائط الثقافية العالمية.

تقدم المسرحية معالجة كوميدية تحمل أبعادا نفسية واجتماعية من خلال شخصية الدكتور طه، التي يجسدها الفنان هشام ماجد. تعتمد الشخصية على استخدام أساليب الدراما في علاج مرضاه، في تناقض فني كوميدي يهدف لتفكيك التوترات اليومية. شارك في البطولة كل من محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، ووليد عبد الغني.

Advertisement

البعد الإنساني ودعم مؤسسة Chain of Hope

لم يكتفِ الحدث الجوهري بالجانب الفني والترفيهي، بل حمل بعدا إنسانيا نبيلًا من خلال تخصيص جزء من عائدات العرض لدعم مؤسسة Chain of Hope الخيرية. أسّست هذه المؤسسة الطبيّة د. مجدي يعقوب، لتوفير عمليات جراحات القلب للأطفال المحتاجين في الدول النامية، مما يجمع بين الفن والعمل الإنساني النبيل.

يأتي هذا الدعم بشكل خاص للمشاريع الطبية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، في خطوة تعكس المسؤولية المجتمعية لفريق العمل والجهات المنظمة. ومن خلال هذه الشراكة، تساهم التذاكر المباعة في توفير عمليات القلب الحرجة لاطفال العالم النامي، مما يعزز الصورة الإيجابية للمجتمع المصري كراعي للقيم الإنسانية العالمية.

مؤلف ومخرج العرض ومكانة المسرح المصري

تحت إشراف مؤلف ومخرج العرض محمد محمدي، تمكنت المسرحية من تقديم نص متكامل يجمع بين الفكاهة العميقة والواقع الاجتماعي. يعتمد النص على سيناريو مدروس يرسم صورًا كاريكاتورية لحياة المرضى والأطباء، في محاولة لكسر الجمود العلاجي المعتاد.

تشهد الساحة الفنية حاليًا اهتمامًا متزايدًا من الجاليات المصرية في أوروبا بتوثيق حضورها الثقافي، وهذا النجاح في O2 يُعدّ دليلًا على نضج هذا القطاع. تظل هذه الأحداث محط أنظار النقاد والمهتمين بالفن كحجر زاوية في تعزيز الحوار الثقافي بين مصر والمملكة المتحدة، وتؤكد على عمق الجذور الفنية المصرية واستمراريتها في العطاء.