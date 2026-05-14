مسرح النهار يختم الدورة الثالثة والثلاثين بعرضين مسرحيين في رابع أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح

مسرح النهار، التابع لنقابة المهن التمثيلية، يختم الدورة الثالثة والثلاثين بعرضين مسرحيين في رابع أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الثالثة والثلاثين. العرض الأول بعنوان"نور" لفرقة الإسماعيلية المسرحية، من تأليف أنس النيلي وأحمد ثروت، وإخراج خالد طه، ويعرض في السادسة مساءً. العرض الثاني بعنوان"صرخة مؤجلة" لفرقة بورسعيد، من تأليف وإخراج نوران إسماعيل، ويناقش عددًا من قضايا المرأة، إذ تدور أحداثه داخل إصلاحية للفتيات تديرها مديرة قاسية تمارس الظلم ضد النزيلات. بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، والدكتور محمد سعد، والدكتور أكرم فريد، والكاتب محمود حمدان، والمخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، مقررًا. ويُنَفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا العام 27 عرضًا مسرحيًا تُقدم يوميًا بالمجان. محافظ الدقهلية ورئيس هيئة قصور الثقافة يتابعان تطوير قصر ثقافة المنصورة ومسرح أم كلثوم.

مسيرات الألياف البصرية.. كابوس يؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنانعراقجي: من يزرع بذور الانقسام بالتعاون مع إسرائيل سيُحاسبيستقبل مسرح النهار ، التابع لنقابة المهن التمثيلية، مساء اليوم الخميس، عرضين مسرحيين في رابع أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الثالثة والثلاثين.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثين، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، حتى 25 مايو الجاري، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب المسرحية بالمحافظات. ويأتي العرض الأول بعنوان"نور"، لفرقة الإسماعيلية المسرحية، من تأليف أنس النيلي وأحمد ثروت، وإخراج خالد طه، ويعرض في السادسة مساءً. ويناقش مشكلة الفقد من خلال شخصية"فؤاد"، الكاتب الذي تركته زوجته وحبيبته الوحيدة"نور"، ليتوقف الزمن عنده في هذه اللحظة، ويظل يعاني بعدها من اضطرابات نفسية.

فيما يأتي العرض الثاني بعنوان"صرخة مؤجلة"، لفرقة بورسعيد، من تأليف وإخراج نوران إسماعيل، ويناقش عددًا من قضايا المرأة، إذ تدور أحداثه داخل إصلاحية للفتيات تديرها مديرة قاسية تمارس الظلم ضد النزيلات. ويُقدم العرضان، بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، والدكتور محمد سعد، والدكتور أكرم فريد، والكاتب محمود حمدان، والمخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، مقررًا.

ويُنَفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا العام 27 عرضًا مسرحيًا تُقدم يوميًا بالمجان. محافظ الدقهلية ورئيس هيئة قصور الثقافة يتابعان تطوير قصر ثقافة المنصورة ومسرح أم كلثو





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مسرح النهار دورة الثالثة والثلاثين عرضين مسرحيين نور صرخة مؤجلة فرقة الإسماعيلية المسرحية فرقة بورسعيد تأليف أنس النيلي وأحمد ثروت تأليف وإخراج نوران إسماعيل إخراج خالد طه إخراج نوران إسماعيل حضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، و

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سامح شكرى: رئاسة مصر لـCOP 27 تعمل بجهد لتسهيل الوصول لنهاية قضايا المناخ - اليوم السابعسامح شكرى: رئاسة مصر لـCOP 27 تعمل بجهد لتسهيل الوصول لنهاية قضايا المناخ قمة_المناخ_مصر2022 cop27 قمة_المناخ_مصر٢٠٢٢ شباب_مصر egypt_cop27

Read more »

وزير الخارجية يعلن مد فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى الغد - اليوم السابعأعلن سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)..

Read more »

محافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظةمحافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظة محافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظة محافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظة

Read more »

جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024

Read more »

هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرتليلة القدر، هل كانت ليلة القدر ليلة 27 رمضان؟، أصبحنا اليوم 27 رمضان وذلك بعدما انتهت

Read more »

انسّ الفوتوشوب ..iOS 27 يأتي مع أدوات سحرية لتعديل الصور في آيفونتُشير التقارير إلى أن شركة آبل تُخطط لإصلاح الأخطاء وتوسيع قدرات نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها مع إصدار أنظمة iOS 27 و iPadOS 27 و macOS 27 لهذا العام

Read more »