مسلسل عشماوي: بيتر ميمي يعلن البطلات النسائية أمام محمد رمضان

أعلن المخرج بيتر ميمي أسماء الفنانات المشاركات في بطولة مسلسل عشماوي إلى جانب محمد رمضان، بينما نفت شركة الصباح وجود خلافات أوقفت التصوير.

أعلن المخرج بيتر ميمي أسماء البطلات النسائية في مسلسل عشماوي ، وهو العمل الذي ينافس به ضمن دراما 2027، ويشارك في بطولته النجم محمد رمضان. جاء الإعلان عبر صفحة بيتر ميمي على موقع فيسبوك، حيث وصفه بأنه إعلان رسمي وحصري.

وبحسب ما كتبه بيتر ميمي، تضم بطولة العمل إلى جانب محمد رمضان كلا من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والفنانة المصرية يسرا اللوزي، والفنانة التونسية سارة التونسي. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتابع فيه الأوساط الفنية تفاصيل المسلسل وتوزيع أدواره.

Also read تحديثات المنتخب المصري: تكليف علي ماهر وتكريم حسام حسن

أسماء شخصيات مسلسل عشماوي النسائية

أعلن بيتر ميمي أن سيرين عبد النور ستجسد شخصية شيرين الناصر، بينما تقدم يسرا اللوزي شخصية صابرين. أما سارة التونسي فستؤدي شخصية سوما القرش، وفق ما ذكره المخرج في إعلانه.

ويمنح توزيع هذه الشخصيات المسلسل ثلاث بطلات بأدوار مختلفة إلى جانب محمد رمضان، وهو ما يعكس حجم الحضور النسائي في العمل. وقد جاءت الأسماء الثلاثة من جنسيات مختلفة، إذ تمثل كل فنانة بلدها في العمل الدرامي.

Advertisement

موقف شركة الصباح من أزمة التصوير

نفت شركة الصباح المنتجة لمسلسل عشماوي وجود أي خلافات بين محمد رمضان وبيتر ميمي أدت إلى توقف التصوير. وجاء هذا النفي ردا على الأخبار التي انتشرت حول وجود أزمة في كواليس العمل.

وأصدرت شركة الصباح بيانا أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة عن أزمة في كواليس التصوير. ولم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني لاستئناف التصوير أو مراحل إنتاج العمل.

عودة محمد رمضان إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات

يمثل مسلسل عشماوي عودة محمد رمضان إلى المسلسلات الدرامية بعد غياب 3 سنوات عن هذا النوع من الأعمال. وتضع هذه العودة العمل في مقدمة المنافسات الدرامية المرتبطة باسم النجم المصري.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان جعفر العمدة، الذي شارك في منافسات موسم رمضان 2023. وقد كتب مسلسل جعفر العمدة وأخرجه محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وأنتجته شركة ميديا هب سعدى جوهر، وشاركت في بطولته زينة وهالة صدقى وإيمان العاصى ومى كساب ومنة فضالى وعصام السقا ومجدى بدر وأحمد فهيم.

Advertisement

ومن الأسماء الأخرى التي ظهرت في جعفر العمدة منذ رياحنة ودعاء حكم وأحمد داش وبيومى فؤاد وفريدة سيف النصر وجورى بكر وطارق النهرى، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. ويضع هذا السياق مسلسل عشماوي أمام اختبار جماهيري جديد لمحمد رمضان بعد فترة ابتعاد عن الدراما.