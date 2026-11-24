احتجز مسلحون رهائن داخل متجر كبير في كارتاخينا الكولومبية بعد فشل محاولة سرقة شاحنة مصفحة، وسط طوق أمني وتعليق مؤقت للرحلات الوافدة إلى المطار.

احتجز مسلحون 25 شخصا رهائن داخل متجر كبير في مدينة كارتاخينا السياحية الواقعة في كولومبيا ، بعدما فشلت محاولة لسرقة شاحنة مصفحة، وفق ما أعلنه الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة.

وأوضح الرئيس الكولومبي أن عدد المحتجزين بلغ 30 شخصا في البداية، قبل أن تفرج الجهات المعنية عن خمسة منهم، ما يعني بقاء 25 شخصا رهائن وفق الأرقام التي أعلنها. وقد علّقت السلطات مؤقتا الرحلات الوافدة إلى مطار المدينة المطلة على البحر الكاريبي.

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تفاصيل محاولة السطو وانتقالها إلى داخل المتجر

بدأت الواقعة بمحاولة سطو على شاحنة مصفحة داخل مركز تجاري، بحسب ما كشفه الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، قبل أن يلجأ المهاجمون إلى المتجر بعد استدعاء الشرطة إلى المكان.

فرضت الشرطة طوقا أمنيا واسعا حول المتجر، فيما تمركز قناصة من الشرطة في مبان مجاورة لمراقبة الموقع. ولم تتضح من المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن الترتيبات الميدانية داخل المنطقة المحاصرة.

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وأوردت وسائل إعلام أن الخاطفين طالبوا بفدية تقارب مليوني دولار، إلى جانب توفير سيارتين مصفحتين لهم وتأمين انتقالهم إلى مدينة مجاورة تبعد نحو 130 كيلومترا عن كارتاخينا.

ونشرت وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة للعملية، أظهرت أشخاصا راكعين على الأرض داخل المتجر. وتعكس هذه المقاطع حجم الذعر الذي يعيشه المحتجزون، وفق ما يظهر في التسجيلات المتداولة.

تفجير سيارة مفخخة يرفع منسوب التوتر في البلاد

تزامن احتجاز الرهائن في كارتاخينا مع تفجير سيارة مفخخة ليلا في وسط كولومبيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك رابط بين الحادثتين، وفق ما ورد في الخبر.

حمّل الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا فصائل منشقة عن حركة فارك مسؤولية تفجير السيارة المفخخة في مدينة فيلافيسينسيو. وأسفر الانفجار عن تدمير مقر حاكم محلي وعدد من المباني المحيطة به.

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وقع التفجير عشية الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق السلام مع حركة فارك المتمردة سابقا، وهو ما يضيف بعدا سياسيا وأمنيا للحادثة. وتقتصر الاتهامات الواردة في الخبر على ما نسبه الرئيس إلى الفصائل المنشقة، دون تفاصيل إضافية عن هوية المنفذين.

أثر الحادثة على سكان كارتاخينا والخطوات المقبلة

الأثر المباشر للحادثة على سكان كارتاخينا يتمثل في الطوق الأمني الواسع حول المتجر، وتعليق الرحلات الوافدة إلى مطار المدينة، فيما يبقى 25 شخصا محتجزين داخل المتجر وفق الأرقام الرسمية.

أدى الإفراج عن خمسة رهائن من أصل 30 إلى تخفيض عدد المحتجزين، لكن المعطيات المتوفرة لا تحدد موعدا لإنهاء الأزمة أو الإعلان عن نتيجة المفاوضات مع الخاطفين. كما لم يُعلن عن استجابة رسمية للفدية المطلوبة، التي تقارب مليوني دولار.

يتابع الرأي العام الكولومبي تطورات الحادثة مع استمرار الطوق الأمني، في ظل الربط بين احتجاز الرهائن في كارتاخينا والتفجير الذي شهدته فيلافيسينسيو. ويبقى الإعلان الرسمي من الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا ومن السلطات المحلية المصدر الأساسي للمعلومات حول مستجدات الوضع.