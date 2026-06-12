مسودة اتفاقية أمريكية إيرانية: تمديد الهدنة وتخفيف العقوبات وتأكيد عدم امتلاك سلاح نووي

تفاصيل مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تشمل تمديد الهدنة 60 يوماً، تخفيف العقوبات، وضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي مستقبلاً، مع إشارات إلى دور وسيط قطري ومواقف داخلية في كلا البلدين.

أفصحت تقارير صحفية عن تفاصيل مسودة الاتفاق النهائي المتوقع بين الولايات المتحدة و إيران ، حيث تتضمن بنودها تمديد الهدنة القائمة لمدة ستين يوماً وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين الطرفين.

بحسب ما كشفته المصادر، ستمتد الهدنة لشهرين كاملين، وخلال هذه الفترة ستجري مفاوضات مكثفة حول ملف اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب خطوات أمريكية لتخفيف جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وإزالة بعض القيود التجارية. أبلغت إيران موافقتها النهائية على الصيغة الأولية للاتفاق عبر وساطة قطرية، حيث تولت العاصمة الدوحة نقل الرد إلى واشنطن، ومن المتوقع أن تُعين جهة وساطة مستقلة للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومراقبة أي خروقات محتملة طوال فترة الهدنة.

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيشكل أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية في حياته، مشيراً إلى أن الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا وتسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة على المستوى العالمي. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن طهران تميل إلى الموافقة على الاتفاق المقترح، غير أن الموقف الرسمي النهائي لم يُعلن بعد.

من جانبها، أشار نائب وزير الخارجية الأمريكي، جيه دي فانس، إلى أنه قد يتولى توقيع الاتفاق نيابة عن الولايات المتحدة، مشدداً على أن المؤشرات المتاحة تدعم وجود موافقة داخل القيادة الإيرانية على الشروط المتداولة. من بين أهم بنود الاتفاق المتفق عليها هو ضمان عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي في المستقبل، وهو الهدف الرئيسي الذي تُركّز عليه الإدارة الأمريكية في مفاوضاتها.

في المقابل، تطالب طهران برفع العقوبات الدولية بالكامل، وإطلاق أصول مالية مجمدة بقيمة مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الاعتراف بسيادتها على أراضيها. وقد أكّد ترامب في تصريحات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الاتفاق ينص صراحةً على أن "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويًا"، مؤكدًا أن هذا الشرط يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة. شهدت الأيام الأخيرة تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، حيث أبلغت مصادر إيرانية عن تحقيق اختراق مهم على الصعيد السياسي، رغم بقاء بعض القضايا الفنية والقانونية تحتاج إلى مناقشة مستفيضة.

ومع ذلك، أعرب عدد من الجمهوريين في الكونغرس عن تحفظاتهم، مطالبين بضمانات صارمة تمنع أي تطوير أو تصنيع مستقبلي للأسلحة النووية من قبل إيران. ويواجه ترامب تحديات داخلية، خاصةً في ظل مقارنة محتملة مع الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه عام 2015، والذي انتقده ترامب قبل سحبه من الالتزام به في عام 2018.

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثات مع ترامب أن إسرائيل ليست طرفاً في مذكرة التفاهم، لكنها تدعم أي اتفاق يضمن معالجة ملف المواد النووية المخصبة بشكل نهائي. وقد أظهر السوق المالي رد فعل إيجابياً، حيث ارتفعت أسهم الشركات العالمية مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية إنهيار التوترات التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي خلال الشهور الماضية





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