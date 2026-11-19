رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يستقبل عيد ميلاده العشرين في فترة تتسم بالتحديات الإقليمية والاقتصادية الشديدة وسط جهود مستمرة لبناء مستقبل مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم مولده الجديد وهو يقود عجلة الدولة ال مصر ية عبر مرحلة حاسمة من التاريخ المعاصر، حيث يترافق العيد مع مرور سنوات متلاحقة من العطاء والشغف في خدمة الوطن. لم تقتصر المهناءات على المناسبة الشخصية فحسب، بل امتدت لتشكل استعراضًا للقوة الوطنية والمواجهة الصامدة أمام تقلبات المنطقة المتسارعة والمتغيرات العالمية المستمرة التي تعيد رسم موازين القوى بين الحين والآخر.

توجيهات الإعلامي مصطفى بكري بمناسبة العيد

وجّه الإعلامي مصطفى بكري تحية مخصصة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر برنامجه الشهير "حقائق وأسرار" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، مؤكدًا أن الحديث في هذا اليوم الجليل يتجاوز حدود الاحتفال الشخصي ليصل إلى أعماق الوطن وأزماته. وشكر الإعلامى الرئيس على صدقه في حمل الأمانة رغم الظروف القاسية، متمنيًا للدولة المصرية القوة والتماسك والاستقرار، ولشعبها الأمل في مستقبل يليق بحضارتها العريقة.

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مواجهة تحديات اقتصادية وأمنية معقدة

تعرضت الدولة المصرية عبر سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحروب سوشيال ميديا مستمرة وتصاعد في معدلات التشكيك من قبل البعض، مما استلزم صمودًا غير عادي. واجهت الإدارة الرئاسية تطاولات داخلية وتراخيًا في بعض المواقف، بالإضافة إلى تحديات أمنية واقتصادية وإقليمية بالغة الصعوبة كانت تتطلب عزمًا حديدًا للحفاظ على استقرار البلد.

تحولات إقليمية ودروس الخيانة

شهدت المنطقة العربية والمحيط الإقليمي المتغير بصورة متسارعة انهيارًا للدول وحروبًا وصراعات تستهدف إعادة رسم الخرائط الجغرافية والسياسية. في خضم هذه الفوضى، برزت مواقف وطنية صادقة بينما انحسرت وجوه كثيرة كانت تتلون حسب المزاج، مما جعل المكان الأصلي للمتآمرين والخونة هو مزبلة التاريخ وفقًا لرواية مصطفى بكري.

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أبطال الجيش والشرطة في حماية الوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرجال الأشداء من أعضاء الجيش والشرطة هم السند الحقيقي للدولة في مواجهة أي محاولة إسقاط أو تقويض. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقسم على حماية هذا البلد وعدم الراحة أو النوم، مما يجعله قائدًا يحظى بتقدير المواطنين الذين يرون فيه مصدر استقرار وأمل.

فيديو جابر الخواطر ومشاهد إنسانية

استعرض البرنامج فيلما تسجيليًا بعنوان "الرئيس السيسي .. جابر الخواطر" يسلط الضوء على أبرز المشاهد الإنسانية التي قام بها الرئيس خلال فترة حكمه. وتأتي هذه اللقطات لتؤكد عمق ارتباط القائد بالمت和群众 وتعبيره المستمر عن الحرص على راحتهم ونجاح مشاريعهم.