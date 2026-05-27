مسيرات مفخخة من لبنان تستهدف شمال إسرائيل واشتباكات جوية تتسبب في صفارات إنذار

مسيرات مفخخة أطلقت من لبنان تسقط في مناطق عسكرية شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار وتحقيق عسكري. التطورات تأتي في إطار التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي خلف آلاف القتلى والمصابين وملايين النازحين.

أعلنت هيئة البث ال إسرائيل ية الرسمية عن سقوط عدد من ال مسيرات المفخخة في منطقة عسكرية شمال البلاد، وادعت أن حزب الله أطلقها من لبنان . ولم تحدد الهيئة عدد ال مسيرات ولا المنطقة العسكرية التي سقطت فيها، كما لم يعلق الحزب على الفور.

في السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: بعد تفعيل صفارات الإنذار بسبب رصد تسلل مسيرات معادية في عدة مناطق شمال البلاد، تم التأكد من سقوط عدد من الطائرات المسيرة المتفجرة، ويجري حاليا التحقيق في الحادث. وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، فإن المسيرات المفخخة سقطت في منطقة عسكرية وليس في مدينة، دون mentioning تفاصيل إضافية.

في تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانين دوي صفارات الإنذار في مستوطنة شوميرا بالشمال بعد رصد مسيرتين قادمتين من لبنان، وذلك للمرة الثانية يوم الأربعاء. يرد حزب الله على الخروقات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف القوات والآليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. خلال الفترة الأخيرة، أصبحت المسيرات التي يستخدمها حزب الله مصدر قلق متزايد في إسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تهديد رئيسي بسبب صعوبة رصدها.

منذ الثاني من مارس، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، أسفر عن 3213 شهيدا و9737 جريحا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص وفقا لمعطيات رسمية. تحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، وتوغلت خلال العدوان الحالي لمسافة حوالي عشرة كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. في خبر منفصل، تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي على متن قارب في المياه الإقليمية السورية





