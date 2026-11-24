مسيرة حاشدة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة تندد باستضافة رموز إرهابية، فيما كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أوضاع يتيمة غزة المأساوية وارتفاع أعداد النازحين.

شهد محيط السفارة الهولندية ب القاهرة وقفة احتجاجية حاشدة نظمها عدد من المواطنين المصريين، للتعبير عن رفضهم القاطع لاستضافة هولندا لشخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتحميلها مسؤولية التحريض ضد الدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها ورموزها.

احتجاجات أمام السفارة الهولندية بالقاهرة

تمثلت مظاهر الاحتجاج في رفع صور لعدد من الشخصيات المقيمة في هولندا من بينهم أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب، وقام المشاركون بدهس هذه الصور بأقدامهم تعبيراً عن رفضهم لتوفير الحماية لعناصر يرونها تستهدف الأمن القومي المصري من خارج الحدود.

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مطالبات بوضوح موقف هولندا الإرهابي

ردد المحتجون شعارات تندد بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإرهاب، وطالبوا السلطات الهولندية باتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه الأشخاص الذين يتهمونهم بالارتباط بجماعة الإخوان الإرهابية، واستخدام الأراضي الأوروبية لتوجيه انتقادات وهجمات إعلامية ضد الدولة المصرية.

تحركات شباب المصريين بالخارج

أعلن المشاركون تضامنهم الكامل مع أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مؤكدين تمسكهم بمواصلة التحركات الاحتجاجية السلمية للتعبير عن موقفهم الرافض لما يرونه محاولات متعمدة للإساءة إلى مصر، مع الدعوة إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الملفات.

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تطورات إنسانية كارثية في قطاع غزة

في سياق متصل، كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية عن أوضاع إنسانية مأساوية، مؤكدة تسجيل 35 ألف يتيم في غزة، مع توقعات بارتفاع العدد ليصل إلى 75 ألفاً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

جهود اللجنة المصرية للاجئين

من جهتها، أشارت اللجنة المصرية في غزة إلى نجاحها في إنشاء 20 مخيماً في القطاع تؤوي نحو 70 ألف فلسطيني، مشددة على أن موقف فخامة الرئيس السيسي الرافض للتهجير يعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة التحديات.