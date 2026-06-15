مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع.. اعتراف دولي بدور محوري في استقرار الشرق الأوسط

تشارك مصر في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي تعقد في إيفيان الفرنسية، في خطوة تعكس مكانتها المتعاظمة كوسيط موثوق وشريك أساسي في معالجة الأزمات الإقليمية. تتضمن أجندة القمة قضايا حيوية مثل القضية الفلسطينية وأمن الملاحة الدولية، حيث تبرز роль القاهرة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

تتجه الأنظار نحو مدينة إيفيان الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، وذلك في ظل أجواء دولي ة معقدة تتداخل فيها الأزمات الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية العالمية.

بينما تناقش القوى الاقتصادية الكبرى مستقبل الاقتصاد العالمي والطاقة والتجارة الدولية، تبرز مصر كواحدة من الدول المدعوة للمشاركة في القمة، مما يعكس تقديرًا متزايدًا لدورها السياسي والإقليمي في واحدة من أكثر الفترات حساسية التي تمر بها المنطقة. تأتي الدعوة الفرنسية للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وتداعيات الحرب في قطاع غزة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني وأمن الملاحة الدولية.

هذه الملفات تدرك القوى الدولية صعوبة التعامل معها دون إشراك القاهرة، التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في جهود التهدئة وإدارة الأزمات بالشرق الأوسط. مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع تمثل رسالة سياسية واضحة تعكس المكانة التي تحتلها القاهرة على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بملفات الأمن والاستقرار الإقليمي. فخلال السنوات الأخيرة نجحت الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف، مما عزز دورها كوسيط موثوق في عدد من الأزمات الإقليمية المعقدة.

يرى مراقبون أن توجيه الدعوة لمصر يأتي في إطار إدراك القوى الكبرى أن أي جهود دولية تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو ترتيبات الأمن الإقليمي لا يمكن أن تحقق نتائج ملموسة دون التنسيق مع القاهرة، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي وعلاقاتها الممتدة مع مختلف الأطراف المعنية. تحظى القضية الفلسطينية بأولوية خاصة على جدول أعمال قمة إيفيان، في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد مسار سياسي يضمن إنهاء الأزمة بصورة دائمة.

ومن المنتظر أن تعرض مصر خلال القمة رؤيتها بشأن ضرورة استكمال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، مع التأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة سياسية تضمن تحقيق الاستقرار وتدعم مسار حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. كما يُتوقع أن تستعرض القاهرة جهودها المتواصلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودورها في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، إلى جانب عرض خطط إعادة الإعمار والتعافي المبكر التي تبنتها مصر بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.

لا يقتصر الحضور المصري في القمة على ملف غزة فقط، بل يمتد إلى عدد من القضايا الإقليمية الأخرى التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بإيران وأمن الملاحة في منطقة الخليج. خلال الأشهر الماضية كثفت القاهرة تحركاتها الدبلوماسية بهدف خفض حدة التوترات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين. كما شاركت مصر في جهود سياسية وإقليمية متعددة لدعم الحلول الدبلوماسية وتجنب الخيارات العسكرية.

يُنظر إلى مصر باعتبارها طرفًا قادرًا على التواصل مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحها دورًا مؤثرًا في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بأمن المنطقة أو استقرارها. تعكس مشاركة مصر أيضًا إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لأهمية الدور المصري في مواجهة التحديات المشتركة، سواء المتعلقة بالأمن والهجرة غير الشرعية أو استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. تربط القاهرة علاقات استراتيجية متنامية مع العواصم الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها باريس، التي تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا أساسيًا في معالجة أزمات الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا سياسيًا مكثفًا بين البلدين حول ملفات عديدة، من بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وأمن البحر المتوسط. تأتي مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع في وقت تتوسع فيه أدوار القاهرة على الساحة الدولية، ليس فقط في الملفات السياسية والأمنية، وإنما أيضًا في القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تشارك مصر في مناقشات تتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية على التجارة والطاقة، إلى جانب التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعكس حرص القاهرة على تعزيز حضورها في صياغة السياسات الدولية ذات التأثير المباشر على الدول النامية. تكشف مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وشريكًا لا غنى عنه في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية.

ومع استمرار التحركات الدبلوماسية المصرية في ملفات غزة وإيران وأمن الملاحة الدولية، تبدو القاهرة اليوم أكثر حضورًا وتأثيرًا في دوائر صنع القرار العالمية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية ويؤكد أهمية دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة بالمنطقة





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