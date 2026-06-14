مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع بجنيف: تعزيز للدور الإقليمي والدولي

يشارك الرئيس السيسي في قمة السبع بدعوة فرنسية، لمناقشة القضايا الدولية الملحة وتعزيز التعاون مع القوى الكبرى.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في مدينة جنيف السويسرية، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

وتمثل القمة فرصة لطرح الرؤية المصرية تجاه التحديات العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وتستمر أعمال القمة على مدار ثلاثة أيام تتضمن جلسات مغلقة واجتماعات ثنائية بين القادة. وتعد هذه المرة الثانية التي تشارك فيها مصر في قمة مجموعة السبع، مما يعكس الثقة الدولية في دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويركز الوفد المصري على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة سبل مواجهة التغيرات المناخية.

كما تسعى القاهرة إلى تعزيز الشراكة مع الدول الكبرى لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات الممتدة في ليبيا والسودان واليمن. ويلتقي الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من قادة الدول الكبرى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وتشمل المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري ونقل التكنولوجيا. وتؤكد المشاركة المصرية حرص القاهرة على التواجد في المحافل الدولية المؤثرة، والمساهمة في صياغة السياسات العالمية تجاه القضايا العاجلة.

وتأتي القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تتطلب تنسيق المواقف بين القوى الفاعلة لمواجهة التحديات المشتركة. وقد أعربت مصر عن تطلعها إلى أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تعزز الأمن والسلام الدوليين، وتدعم جهود التنمية في الدول النامية. كما أكدت القاهرة استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق أهداف القمة، مشددة على أهمية التعددية في معالجة القضايا العالمية.

وتأتي هذه المشاركة استمرارًا للدور المصري الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، حيث تترأس مصر حاليًا مجموعة دول عدم الانحياز، مما يمنحها ثقلاً دبلوماسيًا إضافيًا. وتعد قمة جنيف منصة مهمة لمناقشة الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء العالميين، بالإضافة إلى قضايا التصعيد في الشرق الأوسط. ويسعى المجتمع الدولي إلى توحيد الرؤى حول هذه الملفات لتجنب المزيد من التدهور. ومن المتوقع أن تصدر عن القمة بيانات ختامية تؤكد على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وستواصل مصر جهودها لتحقيق التقارب بين وجهات النظر المختلفة، انطلاقًا من دورها التاريخي كوسيط في العديد من النزاعات. في الختام، تعكس مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع مكانتها كدولة محورية في النظام الدولي، وقدرتها على التأثير في القرارات العالمية. كما تؤكد التزام القاهرة بالعمل الجماعي لمواجهة التحديات، وحرصها على تقديم حلول مبتكرة للأزمات. ويترقب المراقبون نتائج هذه المشاركة وتأثيرها على مسار العلاقات المصرية مع القوى الكبرى، خاصة في مجالات الاقتصاد والأمن





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