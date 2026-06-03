مشاجرة بسبب أولوية المرور تنتهي بطعنة نافذة في حدائق أكتوبر

أصيب سائق بجرح نافذ في الصدر بعد مشاجرة مع سائق آخر ونجله بسبب أولوية المرور في حدائق أكتوبر. تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من الهروب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة.

شهدت منطقة حدائق أكتوبر مساء أمس حادثة مأساوية إثر مشاجرة عنيفة بين سائقين بسبب أولوية المرور، أسفرت عن إصابة أحدهم بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض .

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من غرفة العمليات يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بقيادة المقدم مصطفى عرفة رئيس المباحث والعقيد إكرامي البطران مفتش المباحث إلى موقع الحادث. وبالفحص تبين أن المجني عليه سائق يبلغ من العمر 41 عاماً، مصاب بجرح غائر في الصدر إثر تلقي طعنة من مطواة، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، إلا أن حالته العامة توصف بالسيئة وغير مستقرة، مما حال دون استجوابه حتى الآن.

وجاءت الواقعة بسبب خلاف حول أولوية المرور، حيث نشبت مشادة كلامية بين السائق المجني عليه وسائق آخر يبلغ من العمر 65 عاماً ونجله البالغ من العمر 36 عاماً، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ثم تدخل الابن وأخرج سلاحاً أبيض من طيات ملابسه وسدد طعنة قاتلة للمجني عليه، ثم لاذا بالفرار بعد الحادث. قادت التحريات المكثفة التي أجراها ضباط المباحث إلى تحديد هوية المتهمين ومكان اختبائهما، وتمكنت القوة الأمنية بمساعدة المعلومات الميدانية من إلقاء القبض عليهما بعد مرور ثلاث ساعات فقط من الواقعة، وذلك في أحد الأوكار القريبة من مسرح الجريمة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة بالكامل وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم، وهو مطواة ذات نصل حاد، والذي تم ضبطه بحوزتهما وأرفق بمحضر الضبط. كما أفادا بدوافع الجريمة، وهي الخلاف على حق المرور، وأبديا ندمهما على ما حدث. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وجمع الأدلة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات على الفور.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، كما أمرت بسرعة إجراء فحص طبي للمجني عليه لتحديد شدة إصابته وإمكانية استجوابه. تأتي هذه الحادثة في إطار تزايد حالات الشجارات التي تنشأ بسبب الخلافات على أولويات المرور، مما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان. وتؤكد الأجهزة الأمنية على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وحل النزاعات بطرق سلمية، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات أو مشاجرات.

كما تشدد على أهمية دور رجال المباحث في سرعة تعقب الجناة وإحالتهم للعدالة لتحقيق الردع العام. وتظل القضية قيد التحقيق لحين البت فيها بشكل نهائي





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